Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Фото: Офис президента Украины

У середу, 17 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Політики обговорили питання щодо зміцнення захисту України. Зокрема, йшлося про отримання ліцензій від США на виробництво засобів ППО.

Про це голова держави написав у своєму Telegram-каналі, передає Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського з генсеком НАТО

Під час зустрічі сторони приділили увагу питанню щодо наповнення PURL новими внесками.



"Ця програма дуже допомагає в захисті життів, і важливо, щоб постачання антибалістичних ракет було максимально оперативним", — наголосив український лідер.

Також він подякував Марку Рютте за підтримку та запрошення на саміт НАТО, який відбудеться в Анкарі.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на президента України повідомляв, що 17 червня Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом і Емманюелем Макроном. Президенти трьох країн підбили підсумки перемовин, які відбулися під час саміту G7. На думку, українського лідера, розмова вийшла результативною і може зумовити зміни.

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Також Новини.LIVE з посиланням на заяву голови держави писав, що на саміті G7 ухвалили рішення, які важливі для української економіки та сфери оборони. Найближчим часом мають укласти угоди щодо зміцнення ППО. Крім того, затвердили план, який завадить Кремлю фінансувати бойові дії.