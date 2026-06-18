Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО

Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 00:12
Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Фото: Офис президента Украины

У середу, 17 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Політики обговорили питання щодо зміцнення захисту України. Зокрема, йшлося про отримання ліцензій від США на виробництво засобів ППО

Про це голова держави написав у своєму Telegram-каналі, передає Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського з генсеком НАТО

Під час зустрічі сторони приділили увагу питанню щодо наповнення PURL новими внесками. 

"Ця програма дуже допомагає в захисті життів, і важливо, щоб постачання антибалістичних ракет було максимально оперативним", — наголосив український лідер.

Також він подякував Марку Рютте за підтримку та запрошення на саміт НАТО, який відбудеться в Анкарі. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на президента України повідомляв, що 17 червня Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом і Емманюелем Макроном. Президенти трьох країн підбили підсумки перемовин, які відбулися під час саміту G7. На думку, українського лідера, розмова вийшла результативною і може зумовити зміни. 

Читайте также:

Також Новини.LIVE з посиланням на заяву голови держави писав, що на саміті G7 ухвалили рішення, які важливі для української економіки та сфери оборони. Найближчим часом мають укласти угоди щодо зміцнення ППО. Крім того, затвердили план, який завадить Кремлю фінансувати бойові дії.

Владимир Зеленский НАТО Марк Рютте
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации