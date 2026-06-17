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Зеленский провел беседу с Трампом и Макроном

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Дата публикации 17 июня 2026 23:51
Зеленский провел переговоры с Трампом и Макроном
Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G7 16 апреля 2026 года. Фото: Thibault Camus/REUTERS

В среду, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны подвели итоги переговоров на саммите G7. Беседа носила координационный характер и может многое изменить.

Об этом глава государства написал в своём Telegram-канале, передаёт Новини.LIVE.

Что известно о беседе трех президентов

Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера за внимание к Украине и готовность способствовать установлению мира, а Макрона — за организацию саммита и плодотворную совместную работу.

"Работаем над тем, чтобы укрепить Украину, наше сотрудничество и дипломатические перспективы. Мир нужен. И мы делаем все, чтобы приблизить мир", — заявил президент Украины.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу государства сообщал, что 17 июня Владимир Зеленский встретился с президентом Бразилии Лулой да Сильвой. Переговоры состоялись в кулуарах саммита G7. В частности, речь шла о путях прекращения российской агрессии.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление Владимира Зеленского сообщал, что на саммите G7 приняли важные для Украины экономические и оборонные решения. В ближайшее время ожидаются договоренности об укреплении ПВО. Кроме того, лидеры стран "Большой семерки" утвердили совместный план действий, который существенно ограничит возможность Кремля финансировать боевые действия.

Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Дональд Трамп
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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