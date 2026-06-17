Зеленский провел переговоры с Трампом и Макроном

Президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G7 16 апреля 2026 года. Фото: Thibault Camus/REUTERS

В среду, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны подвели итоги переговоров на саммите G7. Беседа носила координационный характер и может многое изменить.

Об этом глава государства написал в своём Telegram-канале, передаёт Новини.LIVE.

Что известно о беседе трех президентов

Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера за внимание к Украине и готовность способствовать установлению мира, а Макрона — за организацию саммита и плодотворную совместную работу.

"Работаем над тем, чтобы укрепить Украину, наше сотрудничество и дипломатические перспективы. Мир нужен. И мы делаем все, чтобы приблизить мир", — заявил президент Украины.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу государства сообщал, что 17 июня Владимир Зеленский встретился с президентом Бразилии Лулой да Сильвой. Переговоры состоялись в кулуарах саммита G7. В частности, речь шла о путях прекращения российской агрессии.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление Владимира Зеленского сообщал, что на саммите G7 приняли важные для Украины экономические и оборонные решения. В ближайшее время ожидаются договоренности об укреплении ПВО. Кроме того, лидеры стран "Большой семерки" утвердили совместный план действий, который существенно ограничит возможность Кремля финансировать боевые действия.