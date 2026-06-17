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Головна Новини дня Зеленський провів розмову із Трампом і Макроном

Зеленський провів розмову із Трампом і Макроном

Ua
Дата публікації: 17 червня 2026 23:51
Зеленський переговорив із Трампом і Макроном
Термінова новина

У середу, 17 червня, президент України Володимир Зеленський переговорив із президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони підбили підсумки перемовин на саміті G7. Розмова вийшла координаційною й може багато чого змінити. 

Про це голова держави написав у своєму Telegram-каналі, передає Новини.LIVE.

Що відомо про розмову трьох президентів 

Володимир Зеленський подякував американському лідеру за увагу до України та готовність сприяти наближенню миру, а Макрону — за організацію саміту та сильну спільну роботу.

"Працюємо, щоб посилити Україну, нашу співпрацю та дипломатичні перспективи. Мир потрібен. І ми робимо все, щоб мир наблизити", — заявив президент України.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на голову держави повідомляв, що 17 червня Володимир Зеленський зустрівся із президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Переговори відбулися на полях саміту G7. Зокрема, йшлося про шляхи припинення російської агресії.

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Також Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву Володимира Зеленського писав, що на саміті G7 ухвалили важливі для України економічні та оборонні рішення. Найближчим часом очікуються домовленності щодо посилення ППО. Крім того, лідери країн Великої сімки затвердили спільний план дій, який суттєво обмежить фінансові можливості Кремля фінансувати бойові дії.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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