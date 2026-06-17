Зеленський і Лула да Сілва обговорили завершення війни в Україні

Луїз Інасіо Лула да Сілва та Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Український лідер Володимир Зеленський у середу, 18 червня, зустрівся із президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Переговори відбулися на полях саміту "Групи семи". Зокрема, сторони обговорили шляхи припинення агресивної війни Росії.

Про це глава держави повідомив у середу, 17 червня, передає Новини.LIVE.

Зустріч Володимира Зеленського із Лулою да Сілвою

Зеленський розповів, що лідер Бразилії поділився своїми думками про можливі дипломатичні підходи.

Луїз Інасіо Лула да Сілва та Володимир Зеленський на полях саміту G7. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Я поінформував про реальне ставлення російського суспільства до війни, а також про нашу дипломатичну взаємодію зі США та іншими партнерами. Ми домовилися про подальші контакти", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський провів зустріч із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою під час G7. Зокрема, сторони говорили про подальшу підтримку України.

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Крім того, український лідер провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Зеленський наголосив, що завжди важливо координувати позиції.