Зеленский и Лула да Сильва обсудили вопрос о прекращении войны в Украине

Зеленский обсудил с лидером Бразилии пути прекращения агрессии РФ
Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 18 июня, встретился с президентом Бразилии Лулой да Сильвой. Переговоры состоялись в кулуарах саммита "Группы семи". В частности, стороны обсудили пути прекращения агрессивной войны со стороны России.
Об этом глава государства сообщил в среду, 17 июня, передает Новини.LIVE.
Встреча Владимира Зеленского с Лулой да Сильвой
Зеленский рассказал, что лидер Бразилии поделился своими мыслями о возможных дипломатических подходах.
"Я проинформировал о реальном отношении российского общества к войне, а также о нашем дипломатическом взаимодействии с США и другими партнерами. Мы договорились о дальнейших контактах", — добавил он.
Как писали Новини.LIVE, Зеленский провел встречу с исполняющей обязанности директора-распорядителя МВФ Кристалиной Георгиевой в ходе саммита G7. В частности, стороны обсуждали дальнейшую поддержку Украины.
Кроме того, украинский лидер провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский подчеркнул, что всегда важно координировать позиции.