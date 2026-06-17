Зеленский и Лула да Сильва обсудили вопрос о прекращении войны в Украине

Луиз Инасио Лула да Сильва и Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 18 июня, встретился с президентом Бразилии Лулой да Сильвой. Переговоры состоялись в кулуарах саммита "Группы семи". В частности, стороны обсудили пути прекращения агрессивной войны со стороны России.

Об этом глава государства сообщил в среду, 17 июня, передает Новини.LIVE.

Встреча Владимира Зеленского с Лулой да Сильвой

Зеленский рассказал, что лидер Бразилии поделился своими мыслями о возможных дипломатических подходах.

Луис Инасио Лула да Сильва и Владимир Зеленский на полях саммита G7. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Я проинформировал о реальном отношении российского общества к войне, а также о нашем дипломатическом взаимодействии с США и другими партнерами. Мы договорились о дальнейших контактах", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский провел встречу с исполняющей обязанности директора-распорядителя МВФ Кристалиной Георгиевой в ходе саммита G7. В частности, стороны обсуждали дальнейшую поддержку Украины.

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Кроме того, украинский лидер провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский подчеркнул, что всегда важно координировать позиции.