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Главная Новости дня Зеленский: Украина и МВФ договорились об укреплении сотрудничества

Зеленский: Украина и МВФ договорились об укреплении сотрудничества

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 18:05
Зеленский: Украина и МВФ договорились об укреплении сотрудничества
Владимир Зеленский и Кристалина Георгиева. Фото: president.gov.ua

В кулуарах саммита "Большой семерки" президент Украины встретился с исполняющей обязанности директора-распорядителя МВФ Кристалиной Георгиевой. Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины и договорились о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом заявил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Усилит ли Украина сотрудничество с МВФ

Зеленский отметил, что особое внимание в ходе переговоров было уделено реализации реформ, направленных на укрепление украинской экономики и формирование прозрачной и конкурентной среды. По его словам, Украина продолжает выполнять взятые на себя обязательства в рамках сотрудничества с МВФ.

Важным результатом встречи стало успешное завершение недавней миссии Международного валютного фонда. В Киеве это рассматривают как позитивный сигнал для дальнейшего укрепления финансовой стабильности государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается одним из ключевых элементов экономической устойчивости Украины в условиях войны.

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"Рассказал о реализации реформ для укрепления экономики и создания прозрачной, конкурентной среды. Весомым результатом является успешное завершение недавней миссии фонда. Это важный шаг для дальнейшего укрепления финансовой стабильности Украины", — подчеркнул Президент Украины.

Новини.LIVE сообщали, что 12 июня Украина и МВФ согласовали пересмотр программы финансирования, несмотря на то, что не все предварительные условия были выполнены. В рамках этого пересмотра МВФ настаивает на поэтапном повышении тарифов на коммунальные услуги в Украине, а также на выполнении ряда других требований.

Новини.LIVE сообщали, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала в Киеве переговоры с украинскими властями в рамках первого пересмотра программы расширенного финансирования. Также обсуждение охватывает консультации в соответствии со Статьей IV Соглашения МВФ. Основной акцент стороны делают на вопросах макроэкономической политики и структурных реформ.

Владимир Зеленский МВФ Кристалина Георгиева
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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