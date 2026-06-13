В Украине могут повысить тарифы на коммуналку ради кредита МВФ
В пятницу 12 июня Украина и МВФ согласовали пересмотр программы финансирования несмотря на то, что страна выполнила не все предыдущие условия. В рамках этого пересмотра МВФ требует от Украины поэтапно повысить коммунальные тарифы и выполнить ряд других требований.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт МВФ и соцсети нардепа Ярослава Железняка.
Почему это важно
На данный момент сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (SLA). Если эти условия одобрит Исполнительный совет фонда, то тогда Украина получит доступ к примерно 690 млн долларов, в результате чего общая сумма выплат по программе составит 2,2 млрд долларов (речь в целом о четырехлетней программе на 8,1 млрд долларов).
После этого в рамках согласованно графика Украина должна будет выполнить политические обязательства, а также наверстать реформы, которые были в планах на первый квартал этого года, но так и не были реализованы либо выполнены с задержкой.
Что может измениться в энергетическом секторе
Согласно заявлению МВФ, нынешняя система заниженных коммунальных тарифов (PSO) вредит финансовому состоянию государственных энергокомпаний. В связи с этим у предприятий недостаточно денег на необходимые ремонты и инвестиции.
Для того, чтобы решить эту проблему, Украина при технической поддержке МВФ должна подготовить дорожную карту постепенного перехода к рыночным тарифам.
В этом же контексте предусматривается также усиление независимости Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование с энергетике и коммунальных услугах.
Когда поднимут цены на коммуналку и какова стоимость сейчас
В пресс-релизе МВФ уточнили, что перед внедрением иной стоимости услуг, Кабмин Украины должен разработать и внедрить надёжные механизмы социальной поддержки для семей и уязвимых домохозяйств, которым будет сложно оплачивать новые тарифы.
И только лишь после того, как этот механизм запустят, тарифы будут постепенно корректировать. Таким образом, будет возможность стабилизировать отрасль энергетики и привлечь средства на ее развитие.
Отметим, что по состоянию на сегодняшний день цены на газ и свет для населения на таком уровне:
- электроэнергия — 4,32 грн/кВт-ч.;
- газ (имеется ввиду "Нафтогаз") — 7,96 грн/куб.м.
Другие требования МВФ
Борьба с коррупцией и госуправление
В области противодействия коррупции МВФ требует дальнейшее укрепление механизма электронного декларирования имущества и доходов. В частности, предусмотрено усиление контроля за достоверностью деклараций путем внедрения риск-ориентированного подхода при проведении проверок.
Отдельный раздел посвящен совершенствованию корпоративного управления в государственных компаниях и банках. Среди ключевых задач — ускорение проведения открытых и прозрачных конкурсов по отбору руководителей, усиление роли независимых наблюдательных советов, а также повышение подотчетности управленческого состава.
Налоги и финансы
В фискальной сфере МВФ требует от Украины меры, направленные на сдерживание бюджетных расходов и одновременное увеличение внутренних доходов государства. В частности, речь идет об улучшении налогового администрирования и поиске потенциальных сбережений.
Одним из ключевых пунктов является отмена освобождения от НДС для международных почтовых отправлений. Ожидается, что такой шаг поможет сократить использование налоговых лазеек и ограничить объемы несущественного импорта.
Также предусмотрено усиление противодействия международному уклонению от налогообложения. В центре внимания находятся механизмы трансфертного ценообразования и схемы налогового арбитража, которые используются компаниями для минимизации налоговых обязательств.
Отдельное направление касается изменений в упрощенной системе налогообложения. От Украины требуют внедрение мер, которые должны предотвратить злоупотребления, в том числе искусственное разделение бизнеса и замену трудовых отношений сотрудничеством с физическими лицами-предпринимателями.
Кроме того, предусмотрена дальнейшая модернизация налогового администрирования с фокусом на риск-ориентированный подхода. Предполагается, что это позволит сделать контроль более эффективным и одновременно снизить нагрузку на добросовестных налогоплательщиков.
Отдельным блоком определены изменения в работе Бюро экономической безопасности и Государственной таможенной службы. Меры имеют цель усиления борьбы с уклонением от уплаты налогов.
Как сообщало Новини.LIVE, в Украине действует единый тариф на свет — 4,32 грн за 1 кВт-ч, и именно он является основной для расчета всех платежек за свет. Однако окончательная сумма в платежах зависит от того, сколько электроэнергии потребила семья и какой тип счетчика установлен.
Также мы писали, что в Украине может подорожать газ. Речь идет о повышении стоимости на 25%.