В Украине могут повысить тарифы на коммуналку ради кредита МВФ

Глава МВФ Кристалина Георгиева. Фото: коллаж Новини.LIVE

В пятницу 12 июня Украина и МВФ согласовали пересмотр программы финансирования несмотря на то, что страна выполнила не все предыдущие условия. В рамках этого пересмотра МВФ требует от Украины поэтапно повысить коммунальные тарифы и выполнить ряд других требований.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт МВФ и соцсети нардепа Ярослава Железняка.

Почему это важно

На данный момент сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (SLA). Если эти условия одобрит Исполнительный совет фонда, то тогда Украина получит доступ к примерно 690 млн долларов, в результате чего общая сумма выплат по программе составит 2,2 млрд долларов (речь в целом о четырехлетней программе на 8,1 млрд долларов).

После этого в рамках согласованно графика Украина должна будет выполнить политические обязательства, а также наверстать реформы, которые были в планах на первый квартал этого года, но так и не были реализованы либо выполнены с задержкой.

Что может измениться в энергетическом секторе

Согласно заявлению МВФ, нынешняя система заниженных коммунальных тарифов (PSO) вредит финансовому состоянию государственных энергокомпаний. В связи с этим у предприятий недостаточно денег на необходимые ремонты и инвестиции.

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Для того, чтобы решить эту проблему, Украина при технической поддержке МВФ должна подготовить дорожную карту постепенного перехода к рыночным тарифам.

В этом же контексте предусматривается также усиление независимости Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование с энергетике и коммунальных услугах.

Когда поднимут цены на коммуналку и какова стоимость сейчас

В пресс-релизе МВФ уточнили, что перед внедрением иной стоимости услуг, Кабмин Украины должен разработать и внедрить надёжные механизмы социальной поддержки для семей и уязвимых домохозяйств, которым будет сложно оплачивать новые тарифы.

И только лишь после того, как этот механизм запустят, тарифы будут постепенно корректировать. Таким образом, будет возможность стабилизировать отрасль энергетики и привлечь средства на ее развитие.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день цены на газ и свет для населения на таком уровне:

электроэнергия — 4,32 грн/кВт-ч.;

газ (имеется ввиду "Нафтогаз") — 7,96 грн/куб.м.

Другие требования МВФ

Борьба с коррупцией и госуправление

В области противодействия коррупции МВФ требует дальнейшее укрепление механизма электронного декларирования имущества и доходов. В частности, предусмотрено усиление контроля за достоверностью деклараций путем внедрения риск-ориентированного подхода при проведении проверок.

Отдельный раздел посвящен совершенствованию корпоративного управления в государственных компаниях и банках. Среди ключевых задач — ускорение проведения открытых и прозрачных конкурсов по отбору руководителей, усиление роли независимых наблюдательных советов, а также повышение подотчетности управленческого состава.

Налоги и финансы

В фискальной сфере МВФ требует от Украины меры, направленные на сдерживание бюджетных расходов и одновременное увеличение внутренних доходов государства. В частности, речь идет об улучшении налогового администрирования и поиске потенциальных сбережений.

Одним из ключевых пунктов является отмена освобождения от НДС для международных почтовых отправлений. Ожидается, что такой шаг поможет сократить использование налоговых лазеек и ограничить объемы несущественного импорта.

Также предусмотрено усиление противодействия международному уклонению от налогообложения. В центре внимания находятся механизмы трансфертного ценообразования и схемы налогового арбитража, которые используются компаниями для минимизации налоговых обязательств.

Отдельное направление касается изменений в упрощенной системе налогообложения. От Украины требуют внедрение мер, которые должны предотвратить злоупотребления, в том числе искусственное разделение бизнеса и замену трудовых отношений сотрудничеством с физическими лицами-предпринимателями.

Кроме того, предусмотрена дальнейшая модернизация налогового администрирования с фокусом на риск-ориентированный подхода. Предполагается, что это позволит сделать контроль более эффективным и одновременно снизить нагрузку на добросовестных налогоплательщиков.

Отдельным блоком определены изменения в работе Бюро экономической безопасности и Государственной таможенной службы. Меры имеют цель усиления борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Пост Железняка об условиях МВФ. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, в Украине действует единый тариф на свет — 4,32 грн за 1 кВт-ч, и именно он является основной для расчета всех платежек за свет. Однако окончательная сумма в платежах зависит от того, сколько электроэнергии потребила семья и какой тип счетчика установлен.

Также мы писали, что в Украине может подорожать газ. Речь идет о повышении стоимости на 25%.