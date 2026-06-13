В Україні можуть підвищити тарифи на комунальні послуги заради кредиту МВФ

Голова МВФ Крісталіна Георгієва. Фото: колаж Новини.LIVE

У п’ятницю, 12 червня, Україна та МВФ домовилися про перегляд програми фінансування, незважаючи на те, що країна виконала не всі попередні умови. У рамках цього перегляду МВФ вимагає від України поетапно підвищити комунальні тарифи та виконати низку інших вимог.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт МВФ та соцмережі нардепа Ярослава Железняка.

Чому це важливо

Наразі співробітники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу (SLA). Якщо ці умови схвалить Виконавча рада фонду, то тоді Україна отримає доступ до приблизно 690 млн доларів, в результаті чого загальна сума виплат за програмою складе 2,2 млрд доларів (мова загалом про чотирирічну програму на 8,1 млрд доларів).

Після цього в рамках узгодженого графіку Україна повинна буде виконати політичні зобов'язання, а також наздогнати реформи, які були в планах на перший квартал цього року, але так і не були реалізовані або виконані із затримкою.

Що може змінитися в енергетичному секторі

Згідно із заявою МВФ, нинішня система занижених комунальних тарифів (PSO) шкодить фінансовому стану державних енергокомпаній. У зв’язку з цим у підприємств недостатньо коштів на необхідні ремонти та інвестиції.

Читайте також:

Для того, щоб вирішити цю проблему, Україна за технічної підтримки МВФ має підготувати дорожню карту поступового переходу до ринкових тарифів.

У цьому ж контексті передбачається також посилення незалежності Національної комісії, яка здійснює державне регулювання в енергетиці та комунальних послугах.

Коли піднімуть ціни на комунальні послуги та яка вартість зараз

У прес-релізі МВФ уточнили, що перед впровадженням іншої вартості послуг, Кабмін України повинен розробити та впровадити надійні механізми соціальної підтримки для сімей та вразливих домогосподарств, яким буде складно оплачувати нові тарифи.

І лише після того, як цей механізм запустять, тарифи будуть поступово коригувати. Таким чином, буде можливість стабілізувати галузь енергетики та залучити кошти на її розвиток.

Зазначимо, що станом на сьогодні ціни на газ і світло для населення перебувають на такому рівні:

електроенергія — 4,32 грн/кВт-год;

газ (мається на увазі "Нафтогаз") — 7,96 грн/куб.м.

Інші вимоги МВФ

Боротьба з корупцією та державне управління

У сфері протидії корупції МВФ вимагає подальшого зміцнення механізму електронного декларування майна та доходів. Зокрема, передбачено посилення контролю за достовірністю декларацій шляхом впровадження ризик-орієнтованого підходу під час проведення перевірок.

Окремий розділ присвячений вдосконаленню корпоративного управління в державних компаніях і банках. Серед ключових завдань — прискорення проведення відкритих і прозорих конкурсів з відбору керівників, посилення ролі незалежних наглядових рад, а також підвищення підзвітності управлінського складу.

Податки та фінанси

У фіскальній сфері МВФ вимагає від України заходів, спрямованих на стримування бюджетних видатків та одночасне збільшення внутрішніх доходів держави. Зокрема, йдеться про поліпшення податкового адміністрування та пошук потенційних заощаджень.

Одним із ключових пунктів є скасування звільнення від ПДВ для міжнародних поштових відправлень. Очікується, що такий крок допоможе скоротити використання податкових лазівок та обмежити обсяги несуттєвого імпорту.

Також передбачено посилення протидії міжнародному ухиленню від оподаткування. У центрі уваги перебувають механізми трансфертного ціноутворення та схеми податкового арбітражу, які використовуються компаніями для мінімізації податкових зобов’язань.

Окремий напрямок стосується змін у спрощеній системі оподаткування. Від України вимагають впровадження заходів, які мають запобігти зловживанням, зокрема штучному розділенню бізнесу та заміні трудових відносин співпрацею з фізичними особами-підприємцями.

Крім того, передбачена подальша модернізація податкового адміністрування з фокусом на ризик-орієнтований підхід. Передбачається, що це дозволить зробити контроль більш ефективним і одночасно знизити навантаження на сумлінних платників податків.

Окремим блоком визначено зміни в роботі Бюро економічної безпеки та Державної митної служби. Заходи мають на меті посилення боротьби з ухиленням від сплати податків.

Пост Железняка про умови МВФ. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, в Україні діє єдиний тариф на світло — 4,32 грн за 1 кВт-год, і саме він є основним для розрахунку всіх платіжок за світло. Однак остаточна сума в платежах залежить від того, скільки електроенергії спожила сім'я і який тип лічильника встановлено.

Також ми писали, що в Україні може подорожчати газ. Йдеться про підвищення вартості на 25%.