Миссия МВФ начала работу по пересмотру программы финансирования Украины

Постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано. Фото: Государственная налоговая служба Украины

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала в Киеве встречи с украинскими властями в рамках первого пересмотра программы расширенного финансирования. Переговоры также охватывают консультации в рамках Статьи IV Соглашения МВФ. Основное внимание уделяется макроэкономической политике и структурным реформам.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Пришили Тофано.

Миссия МВФ прибыла в Киев

В среду, 27 мая, в Киев прибыла миссия Международного валютного фонда, которая начала работу над первым пересмотром действующей программы расширенного финансирования. Делегацию возглавляет Гэвин Грей, а сам визит предусматривает серию встреч с представителями украинской власти и международными партнерами.

О начале работы миссии сообщила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано, которая уточнила формат и ключевые темы переговоров.

Она подчеркнула, что команда фонда уже начала консультации в рамках пересмотра программы и обсуждения экономической ситуации в Украине.

Подводя итог старта работы миссии, Тофано отметила:

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начала сегодня встречи с представителями власти Украины и другими партнерами в контексте первого пересмотра программы расширенного финансирования и консультаций 2026 года по Статье IV Соглашений МВФ".

По ее словам, ключевые дискуссии сосредоточены на макроэкономической стабильности и внедрении важных структурных реформ в Украине.

Новини.LIVE информировали, что недавно глава подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная заявила, что средств от МВФ Украине хватит лишь примерно до июня 2026 года. Социальные выплаты и бюджетная стабильность напрямую зависят от дальнейшей международной поддержки.

Новини.LIVE также сообщали, что в марте 2026 года Украина получила первые 1,5 млрд долларов от МВФ в рамках новой четырехлетней программы EFF. Общий объем программы составляет 8,1 млрд долларов.