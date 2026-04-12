Финансовая помощь от МВФ: Украина выполнила 35–40% требований

Даниил Гетманцев. Фото: sluga-narodu.com

Чтобы получить финансовую помощь от МВФ, Украина должна принять четыре закона. Речь идет о налогах и продлении военного сбора. Часть из этих требований уже выполнили.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

При каких условиях МВФ предоставит помощь Украине

Закон о военном сборе уже приняли. Также в первом чтении проголосовали за законопроект об электронных платформах. Это означает, что требования МВФ выполнили примерно на 35–40%. На очереди законопроекты об НДС для ФЛП и налогообложении отправлений.

По словам Гетманцева, сейчас украинская команда отправилась в Вашингтон на переговоры с МВФ.

"Будут обсуждать вопрос об этой льготе для ФЛП, чтобы или ее перенести, или на что-то другое заменить в меморандуме. Надеемся на то, что это им удастся сделать, потому что я был против принятия такого решения во время войны, мы обещали людям этого не делать, а обещания надо выполнять", — подчеркнул глава финансового комитета.

По его мнению, если требования немного откорректируют, Украина может выполнить их на 100% уже в мае.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Даниила Гетманцева сообщал, что Украина оказалась на грани финансовой катастрофы. В прошлом году не выполнили 14 индикаторов Ukraine Facility. В бюджет не поступило 3,9 миллиарда евро.

Также Новини.LIVE со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко писал, что 18 марта в Украину прибыла миссия МВФ. Целью визита стали проведение мониторинга и сбор информации. Украина рассчитывает на продолжение сотрудничества.