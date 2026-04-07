Рада продлила действие военного сбора на три года после войны

Верховная Рада приняла закон о продлении военного сбора. Его продлят на три года после завершения военного положения. "За" проголосовали 257 нардепов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента во вторник, 7 апреля.

Продление действия военного сбора

В Украине военный сбор появился в 2014 году как временный шаг с минимальной ставкой 1,5%. С тех пор он постепенно превратился в ощутимый источник доходов бюджета. За это время государство не только повысило ставку для наемных работников до 5%, но и существенно расширило круг тех, кто должен его платить, включив предпринимателей на упрощенной системе.

Подходы к налогообложению остаются такими, как и сейчас. Работники продолжат отчислять 5% дохода вместо довоенных 1,5%. Для ФОПов 1, 2 и 4 групп сохранится фиксированный платеж на уровне 10% от минимальной зарплаты — по состоянию на 2026 год это 850 гривен ежемесячно. Представители третьей группы, как физические лица-предприниматели, так и компании, будут платить 1% от своего дохода. Для военных ставка останется на уровне 1,5% от денежного обеспечения и других причитающихся выплат.

В то же время эти положения не будут затрагивать е-резидентов. Такой подход призван не потерять интерес иностранных специалистов к украинской юрисдикции, особенно тех, кто работает дистанционно.

