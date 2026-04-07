Рада продовжила дію військового збору на три роки після війни

Депутати в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

Верховна Рада ухвалила закон про продовження військового збору. Його продовжать на три роки після завершення воєнного стану. "За" проголосували 257 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 7 квітня.

Продовження дії військового збору

В Україні військовий збір з’явився у 2014 році як тимчасовий крок із мінімальною ставкою 1,5%. Відтоді він поступово перетворився на відчутне джерело доходів бюджету. За цей час держава не лише підвищила ставку для найманих працівників до 5%, а й суттєво розширила коло тих, хто має його сплачувати, включивши підприємців на спрощеній системі.

Підходи до оподаткування залишаються такими, як і зараз. Працівники продовжать відраховувати 5% доходу замість довоєнних 1,5%. Для ФОПів 1, 2 та 4 груп збережеться фіксований платіж на рівні 10% від мінімальної зарплати — станом на 2026 рік це 850 гривень щомісяця. Представники третьої групи, як фізичні особи-підприємці, так і компанії, сплачуватимуть 1% від свого доходу. Для військових ставка залишиться на рівні 1,5% від грошового забезпечення та інших належних виплат.

Водночас ці положення не зачіпатимуть е-резидентів. Такий підхід покликаний не втратити інтерес іноземних фахівців до української юрисдикції, особливо тих, хто працює дистанційно.

