Рада продовжила дію військового збору на три роки після війни

Рада продовжила дію військового збору на три роки після війни

Дата публікації: 7 квітня 2026 16:16
Депутати в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

Верховна Рада ухвалила закон про продовження військового збору. Його продовжать на три роки після завершення воєнного стану.  "За" проголосували 257 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 7 квітня.

Продовження дії військового збору

В Україні військовий збір з’явився у 2014 році як тимчасовий крок із мінімальною ставкою 1,5%. Відтоді він поступово перетворився на відчутне джерело доходів бюджету. За цей час держава не лише підвищила ставку для найманих працівників до 5%, а й суттєво розширила коло тих, хто має його сплачувати, включивши підприємців на спрощеній системі.

Підходи до оподаткування залишаються такими, як і зараз. Працівники продовжать відраховувати 5% доходу замість довоєнних 1,5%. Для ФОПів 1, 2 та 4 груп збережеться фіксований платіж на рівні 10% від мінімальної зарплати — станом на 2026 рік це 850 гривень щомісяця. Представники третьої групи, як фізичні особи-підприємці, так і компанії, сплачуватимуть 1% від свого доходу. Для військових ставка залишиться на рівні 1,5% від грошового забезпечення та інших належних виплат.

Водночас ці положення не зачіпатимуть е-резидентів. Такий підхід покликаний не втратити інтерес іноземних фахівців до української юрисдикції, особливо тих, хто працює дистанційно.

Як повідомляли Новини.LIVE, парламент ухвалив закон про новий підхід до розподілу повноважень між центральною владою та місцевим самоврядуванням. Очікується, що цей документ стане основою для подальших змін у системі державного управління.

Також народні депутати вирішили заслухати звіт голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка. Посадовець має доповісти про причини зростання цін на пальне в Україні. А також про загальну ситуацію із паливом.

Верховна Рада ФОП військовий збір зарплата
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
