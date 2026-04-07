Рада продовжила дію військового збору на три роки після війни
Верховна Рада ухвалила закон про продовження військового збору. Його продовжать на три роки після завершення воєнного стану. "За" проголосували 257 нардепів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 7 квітня.
В Україні військовий збір з’явився у 2014 році як тимчасовий крок із мінімальною ставкою 1,5%. Відтоді він поступово перетворився на відчутне джерело доходів бюджету. За цей час держава не лише підвищила ставку для найманих працівників до 5%, а й суттєво розширила коло тих, хто має його сплачувати, включивши підприємців на спрощеній системі.
Підходи до оподаткування залишаються такими, як і зараз. Працівники продовжать відраховувати 5% доходу замість довоєнних 1,5%. Для ФОПів 1, 2 та 4 груп збережеться фіксований платіж на рівні 10% від мінімальної зарплати — станом на 2026 рік це 850 гривень щомісяця. Представники третьої групи, як фізичні особи-підприємці, так і компанії, сплачуватимуть 1% від свого доходу. Для військових ставка залишиться на рівні 1,5% від грошового забезпечення та інших належних виплат.
Водночас ці положення не зачіпатимуть е-резидентів. Такий підхід покликаний не втратити інтерес іноземних фахівців до української юрисдикції, особливо тих, хто працює дистанційно.
