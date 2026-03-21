Суд оштрафував капітана ТЦК за мобілізацію сина загиблого воїна

Військові ТЦК. Фото ілюстративне

У Івано-Франківській області судили капітана одного з ТЦК, який 7 лютого 2026 мобілізував сина загиблого на війні військового ЗСУ. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений є тимчасовим виконувачем обов’язків заступника, в також начальником мобілізаційного відділення одного з районних ТЦК.

У вироку суду зазначено, що він дав вказівку правоохоронцям Калуського райвідділу поліції затримати чоловіка без проведення процедур оповіщення та без вручення повістки для уточнення військово-облікових даних.

Також капітан не з’ясував, чи має затриманий законні підстави для відстрочки. Попри це, чоловіка — сина загиблого військового — направили на проходження військово-лікарської комісії, після чого його мобілізували до лав ЗСУ.

Сам обвинувачений на суд не прибув, однак подав заяву з проханням розглянути справу без його участі. У документі він визнав провину, зазначив, що повністю усвідомлює вчинене, та просив суд обмежитися мінімальним штрафом.

Серед доказів у справі суд врахував письмове пояснення посадовця від 20 лютого 2026 року, в якому він визнав, що не взяв до уваги право чоловіка на відстрочку "через особисту неуважність". Суд розцінив визнання вини як обставину, що пом’якшує відповідальність.

Як може покарати суд

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав військовослужбовця ТЦК винним у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 2 статті 172-14 та частиною 2 статті 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За результатами розгляду справи суд призначив йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 18 700 гривень.

Рішення набуде законної сили у випадку, якщо сторони справи не оскаржать його в апеляційному порядку.

