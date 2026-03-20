В Україні судять учасницю "МастерШеф" за можливе ухилення від служби

Вікторія Кузнєцова на "МастерШеф". Фото: instagram.com/woodvictoria

Державно бюро розслідувань відкрило кримінальну справу щодо військової, яку підозрюють в ухиленні від служби у ЗСУ. Офіційно штурманка перебувала на лікування, однак справді знімалась у кулінарному шоу, за що суд може позбавити її волі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, досудове розслідування встановило, що штурманка авіаційного підрозділу однієї з військових частин у 2025 році "госпіталізувалась з метою ухилення від виконання службових обов'язків".

Йдеться про період із 14 квітня по 16 серпня 2025 року, коли вона формально перебувала на стаціонарному лікуванні. Водночас слідство з’ясувало, що вже з 22 квітня по 11 серпня жінка знаходилася в Києві та області, де брала участь у зйомках проєкту "МастерШеф".

"У період відсутності на стаціонарному лікуванні їй неправомірно нараховувалось грошове забезпечення, премія та надбавка за особливості проходження служби за травень, червень, липень та серпень 2025 року, чим нанесено збитків військовій частині", — сказано у справі.

З метою з’ясування всіх деталей справи суд надав дозвіл слідчим на доступ до інформації мобільного оператора підозрюваної.

Як повідомляють джерела "Українських новин", у справі йдеться про 27-річну Вікторію Кузнєцову — учасницю 16-го сезону "МастерШеф".

На офіційному сайті шоу її представлено як колишню військову, яка служила штурманкою в ЗСУ.

"Я жила майже все життя в Харкові. З 2015 року була в ЗСУ штурманом. А зараз мрію відкрити свою пекарню з концепцією: хліб, масло, кава", — казала вона.

Також зазначається, що вона є уродженкою Коломиї Івано-Франківської області — саме звідти походить фігурантка справи.

Як може покарати суд

У межах цього провадження дії військовослужбовиці кваліфіковано за частиною 4 статті 409 Кримінального кодексу України — ухилення від проходження військової служби шляхом обману в умовах особливого періоду.

У разі доведення вини їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

