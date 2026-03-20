Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Украине судят участницу "МастерШеф" за возможное уклонение от службы

В Украине судят участницу "МастерШеф" за возможное уклонение от службы

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 03:32
Виктория Кузнецова на "МастерШеф". Фото: instagram.com/woodvictoria

Государственно бюро расследований открыло уголовное дело в отношении военной, которую подозревают в уклонении от службы в ВСУ. Официально штурманка находилась на лечении, однако действительно снималась в кулинарном шоу, за что суд может лишить ее свободы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева.

Детали дела

Согласно материалам дела, досудебное расследование установило, что штурманка авиационного подразделения одной из воинских частей в 2025 году "госпитализировалась с целью уклонения от выполнения служебных обязанностей".

Речь идет о периоде с 14 апреля по 16 августа 2025 года, когда она формально находилась на стационарном лечении. В то же время следствие выяснило, что уже с 22 апреля по 11 августа женщина находилась в Киеве и области, где участвовала в съемках проекта "МастерШеф".

"В период отсутствия на стационарном лечении ей неправомерно начислялось денежное обеспечение, премия и надбавка за особенности прохождения службы за май, июнь, июль и август 2025 года, чем нанесен ущерб воинской части", — сказано в деле.

С целью выяснения всех деталей дела суд предоставил разрешение следователям на доступ к информации мобильного оператора подозреваемой.

Как сообщают источники "Украинских новостей", в деле речь идет о 27-летней Виктории Кузнецовой — участнице 16-го сезона "МастерШеф".

На официальном сайте шоу она представлена как бывшая военная, которая служила штурманкой в ВСУ.

"Я жила почти всю жизнь в Харькове. С 2015 года была в ВСУ штурманом. А сейчас мечтаю открыть свою пекарню с концепцией: хлеб, масло, кофе", — говорила она.

Также отмечается, что она является уроженкой Коломыи Ивано-Франковской области - именно оттуда происходит фигурантка дела.

Как может наказать суд

В рамках этого производства действия военнослужащей квалифицированы по части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины — уклонение от прохождения военной службы путем обмана в условиях особого периода.

В случае доказательства вины ей может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Киев суд ВСУ армия Мастер Шеф судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации