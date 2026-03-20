В Украине судят участницу "МастерШеф" за возможное уклонение от службы
Государственно бюро расследований открыло уголовное дело в отношении военной, которую подозревают в уклонении от службы в ВСУ. Официально штурманка находилась на лечении, однако действительно снималась в кулинарном шоу, за что суд может лишить ее свободы.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева.
Детали дела
Согласно материалам дела, досудебное расследование установило, что штурманка авиационного подразделения одной из воинских частей в 2025 году "госпитализировалась с целью уклонения от выполнения служебных обязанностей".
Речь идет о периоде с 14 апреля по 16 августа 2025 года, когда она формально находилась на стационарном лечении. В то же время следствие выяснило, что уже с 22 апреля по 11 августа женщина находилась в Киеве и области, где участвовала в съемках проекта "МастерШеф".
"В период отсутствия на стационарном лечении ей неправомерно начислялось денежное обеспечение, премия и надбавка за особенности прохождения службы за май, июнь, июль и август 2025 года, чем нанесен ущерб воинской части", — сказано в деле.
С целью выяснения всех деталей дела суд предоставил разрешение следователям на доступ к информации мобильного оператора подозреваемой.
Как сообщают источники "Украинских новостей", в деле речь идет о 27-летней Виктории Кузнецовой — участнице 16-го сезона "МастерШеф".
На официальном сайте шоу она представлена как бывшая военная, которая служила штурманкой в ВСУ.
"Я жила почти всю жизнь в Харькове. С 2015 года была в ВСУ штурманом. А сейчас мечтаю открыть свою пекарню с концепцией: хлеб, масло, кофе", — говорила она.
Также отмечается, что она является уроженкой Коломыи Ивано-Франковской области - именно оттуда происходит фигурантка дела.
Как может наказать суд
В рамках этого производства действия военнослужащей квалифицированы по части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины — уклонение от прохождения военной службы путем обмана в условиях особого периода.
В случае доказательства вины ей может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.
