Суд покарав офіцера ТЦК за відсутність записів з бодікамеру

Суд покарав офіцера ТЦК за відсутність записів з бодікамеру

Дата публікації: 16 березня 2026 03:32
Працівники ТЦК на вулиці. Фото: "Новини Pro"

В Івано-Франківській області судили лейтенанта одного з районних ТЦК, який допустив відсутність записів мобілізаційних заходів на нагрудних камерах груп оповіщення. За скоєне суд призначив певний штраф.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік обіймав посаду офіцера відділення військового обліку та бронювання. Під час перевірки районного ТЦК та СП, де він проходить службу, аудит виявив низку порушень, пов’язаних із використанням нагрудних камер. Зокрема:

  • у лютому та березні 2026 року групи оповіщення фактично не здійснювали відеофіксацію мобілізаційних заходів (за лютий збереглися записи лише за шість днів, за березень — за два);
  • відеоматеріали зберігалися на незахищеному сервері, а також на носії інформації, який не був офіційно зареєстрований;
  • лейтенант не забезпечував належного контролю за військовослужбовцями, яких залучали до складу груп оповіщення, і не проводив для них інструктажі;
  • через відсутність записів із бодікамер неможливо перевірити можливі випадки перевищення повноважень представниками груп оповіщення;
  • наявні відеофайли копіювалися на особистий комп’ютер і не були внесені до відповідного обліку.

Крім того, офіцер порушив вимоги статутів ЗСУ, оскільки не інформував начальника районного ТЦК та СП про проблеми з відеофіксацією. Натомість у своїх доповідях він зазначав, що бодікамери працюють належним чином.

Рішення суду

Косівський районний суд розглянув матеріали справи та визнав військовослужбовця винним у недбалому ставленні до виконання службових обов’язків в умовах воєнного стану. За результатами розгляду йому призначили штрафу у розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у Полтавській області теж судили військового ТЦК, який не контролював видачу бодікамер та допустив зникнення відеозаписів за два місяці. За це йому призначили штраф.

Окрім того, в Одесі теж покарали військового ТЦК, який навмисно вимкнув бодікамеру під час перевірки документів у військовозобов'язаних.

суд Івано-Франківська область мобілізація ТЦК та СП бодікамери судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
