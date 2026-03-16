Суд наказал офицера ТЦК за отсутствие записей с бодикамеры

Работники ТЦК на улице.

В Ивано-Франковской области судили лейтенанта одного из районных ТЦК, который допустил отсутствие записей мобилизационных мероприятий на нагрудных камерах групп оповещения. За содеянное суд назначил определенный штраф.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина занимал должность офицера отделения воинского учета и бронирования. Во время проверки районного ТЦК и СП, где он проходит службу, аудит выявил ряд нарушений, связанных с использованием нагрудных камер. В частности:

в феврале и марте 2026 года группы оповещения фактически не осуществляли видеофиксацию мобилизационных мероприятий (за февраль сохранились записи только за шесть дней, за март — за два);

видеоматериалы хранились на незащищенном сервере, а также на носителе информации, который не был официально зарегистрирован;

лейтенант не обеспечивал надлежащего контроля за военнослужащими, которых привлекали в состав групп оповещения, и не проводил для них инструктажи;

из-за отсутствия записей с бодикамер невозможно проверить возможные случаи превышения полномочий представителями групп оповещения;

имеющиеся видеофайлы копировались на личный компьютер и не были внесены в соответствующий учет.

Кроме того, офицер нарушил требования уставов ВСУ, поскольку не информировал начальника районного ТЦК и СП о проблемах с видеофиксацией. Зато в своих докладах он отмечал, что бодикамеры работают должным образом.

Решение суда

Косовский районный суд рассмотрел материалы дела и признал военнослужащего виновным в халатном отношении к исполнению служебных обязанностей в условиях военного положения. По результатам рассмотрения ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, что в Полтавской области тоже судили военного ТЦК, который не контролировал выдачу бодикамер и допустил исчезновение видеозаписей за два месяца. За это ему назначили штраф.

Кроме того, в Одессе тоже наказали военного ТЦК, который намеренно выключил бодикамеру во время проверки документов у военнообязанных.