Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Суд наказал офицера ТЦК за отсутствие записей с бодикамеры

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 03:32
Работники ТЦК на улице. Фото: "Новости Pro"

В Ивано-Франковской области судили лейтенанта одного из районных ТЦК, который допустил отсутствие записей мобилизационных мероприятий на нагрудных камерах групп оповещения. За содеянное суд назначил определенный штраф.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина занимал должность офицера отделения воинского учета и бронирования. Во время проверки районного ТЦК и СП, где он проходит службу, аудит выявил ряд нарушений, связанных с использованием нагрудных камер. В частности:

  • в феврале и марте 2026 года группы оповещения фактически не осуществляли видеофиксацию мобилизационных мероприятий (за февраль сохранились записи только за шесть дней, за март — за два);
  • видеоматериалы хранились на незащищенном сервере, а также на носителе информации, который не был официально зарегистрирован;
  • лейтенант не обеспечивал надлежащего контроля за военнослужащими, которых привлекали в состав групп оповещения, и не проводил для них инструктажи;
  • из-за отсутствия записей с бодикамер невозможно проверить возможные случаи превышения полномочий представителями групп оповещения;
  • имеющиеся видеофайлы копировались на личный компьютер и не были внесены в соответствующий учет.

Кроме того, офицер нарушил требования уставов ВСУ, поскольку не информировал начальника районного ТЦК и СП о проблемах с видеофиксацией. Зато в своих докладах он отмечал, что бодикамеры работают должным образом.

Решение суда

Косовский районный суд рассмотрел материалы дела и признал военнослужащего виновным в халатном отношении к исполнению служебных обязанностей в условиях военного положения. По результатам рассмотрения ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, что в Полтавской области тоже судили военного ТЦК, который не контролировал выдачу бодикамер и допустил исчезновение видеозаписей за два месяца. За это ему назначили штраф.

Кроме того, в Одессе тоже наказали военного ТЦК, который намеренно выключил бодикамеру во время проверки документов у военнообязанных.

суд Ивано-Франковская область мобилизация ТЦК и СП бодикамеры судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации