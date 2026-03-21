Суд оштрафовал капитана ТЦК за мобилизацию сына погибшего воина

Военные ТЦК. Фото иллюстративное: Кадр из видео

В Ивано-Франковской области судили капитана одного из ТЦК, который 7 февраля 2026 года мобилизовал сына погибшего на войне военного ВСУ. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый является временно исполняющим обязанности заместителя, в также начальником мобилизационного отделения одного из районных ТЦК.

В приговоре суда указано, что он дал указание правоохранителям Калушского райотдела полиции задержать мужчину без проведения процедур оповещения и без вручения повестки для уточнения военно-учетных данных.

Также капитан не выяснил, имеет ли задержанный законные основания для отсрочки. Несмотря на это, мужчину — сына погибшего военного — направили на прохождение военно-врачебной комиссии, после чего его мобилизовали в ряды ВСУ.

Сам обвиняемый на суд не прибыл, однако подал заявление с просьбой рассмотреть дело без его участия. В документе он признал вину, отметил, что полностью осознает содеянное, и просил суд ограничиться минимальным штрафом.

Среди доказательств по делу суд учел письменное объяснение чиновника от 20 февраля 2026 года, в котором он признал, что не принял во внимание право мужчины на отсрочку "из-за личной невнимательности". Суд расценил признание вины как обстоятельство, смягчающее ответственность.

Как может наказать суд

Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области признал военнослужащего ТЦК виновным в совершении правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 172-14 и частью 2 статьи 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения дела суд назначил ему административное взыскание в виде штрафа в размере 18 700 гривен.

Решение вступит в законную силу в случае, если стороны дела не обжалуют его в апелляционном порядке.

