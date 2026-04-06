Комітет ВР пропонує зберегти військовий збір на три роки після війни

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради підтримав законопроєкт №15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. "За" проголосували 16 нардепів, ще троє утримались. Завтра документ планують розглянути на засіданні парламенту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

В Україні створять спецфонд для коштів на армію

Комітет рекомендує ухвалити законопроєкт за основу та в цілому.

"Також буде в Бюджетному кодексі зроблений окремий спецфонд, куди цей збір буде йти і цільове його використання на армію", — йдеться в повідомленні.

Після схвалення в Раді документ має підписати спікер парламенту та президент України.

Військовий збір Україна ввела у 2014 році як тимчасове рішення зі ставкою 1,5%. Протягом останніх років його роль суттєво зросла: влада переглянула умови сплати, підвищивши ставку для найманих працівників до 5% та розширивши коло платників, зокрема залучивши підприємців на спрощеній системі.

У разі ухвалення законопроєкту в нинішній редакції діючі ставки залишаться без змін. Зокрема, для найманих працівників збережеться рівень у 5% (порівняно з довоєнними 1,5%). Підприємці 1, 2 та 4 груп сплачуватимуть 10% від мінімальної зарплати — у 2026 році це становить 850 гривень щомісяця. Для ФОПів і юридичних осіб третьої групи передбачено ставку 1% від доходу. Військовослужбовці, як і раніше, сплачуватимуть 1,5% із грошового забезпечення та інших виплат.

Водночас ці правила не поширюватимуться на е-резидентів, що має зберегти привабливість української юрисдикції для іноземних фахівців, які працюють дистанційно.

Як писали Новини.LIVE, 30 березня Кабінет міністрів схвалив одразу три законопроєкти про підвищення податків. Серед них продовження військового збору, оподаткування цифрових платформ і посилок. Якщо Рада ухвалить ці документи, то вони почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів цього місяця ухвалити 10 важливих законопроєктів. Очікується, що вони нададуть Україні ще 1,5 мільярди гривень. Глава держави наголосив, що їх треба ухвалити незалежно від особистих уподобань та ставлення до деяких міністрів.