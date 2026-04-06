Комитет ВР предлагает сохранить военный сбор на три года после войны

Комитет ВР предлагает сохранить военный сбор на три года после войны

Дата публикации 6 апреля 2026 12:06
Нардепы в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады поддержал законопроект №15110 о продлении действия военного сбора на три года после завершения войны. "За" проголосовали 16 нардепов, еще трое воздержались. Завтра документ планируют рассмотреть на заседании парламента.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

допис Железняка
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

В Украине создадут спецфонд для средств на армию

Комитет рекомендует принять законопроект за основу и в целом.

"Также будет в Бюджетном кодексе сделан отдельный спецфонд, куда этот сбор будет идти и целевое его использование на армию", — говорится в сообщении.

После одобрения в Раде документ должен подписать спикер парламента и президент Украины.

Военный сбор Украины ввел в 2014 году как временное решение со ставкой 1,5%. В последние годы его роль существенно возросла: власти пересмотрели условия уплаты, повысив ставку для наемных работников до 5% и расширив круг плательщиков, в частности привлекая предпринимателей на упрощенную систему.

В случае принятия законопроекта в нынешней редакции действующие ставки останутся по-прежнему. В частности, для наемных работников сохранится уровень в 5% (по сравнению с довоенными 1,5%). Предприниматели 1, 2 и 4 групп будут платить 10% от минимальной зарплаты — в 2026 году это составляет 850 гривен ежемесячно. Для ФЛПов и юридических лиц третьей группы предусмотрена ставка 1% от дохода. Военнослужащие по-прежнему будут платить 1,5% от денежного довольствия и других выплат.

В то же время, эти правила не будут распространяться на е-резидентов, что должно сохранить привлекательность украинской юрисдикции для иностранных специалистов, работающих дистанционно.

Как писали Новини.LIVE, 30 марта Кабинет министров одобрил сразу три законопроекта о повышении налогов. Среди них продление военного сбора, налогообложение цифровых платформ и посылок. Если Рада примет эти документы, то они начнут действовать с 1 января 2027 года.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов в этом месяце принять 10 важных законопроектов. Ожидается, что они предоставят Украине еще 1,5 миллиарда гривен. Глава государства подчеркнул, что их надо принять независимо от личных предпочтений и отношения к некоторым министров.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
