Рада викликала керівника АМКУ для звіту щодо ситуації із паливом

Дата публікації: 7 квітня 2026 13:53
Павло Кириленко в Раді. Фото: пресслужба парламенту

Народні депутати викликали до Верховної Ради керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка для звіту щодо ситуації з подорожчанням палива в Україні. Він мав би виступити в парламенті у середу, 8 квітня, о 12:00. За проголосували 157 нардепів. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 7 квітня.

Кириленко відзвітує в Раді щодо підвищення цін на паливо

Ініціатором пропозиції виступив нардеп Дмитро Разумков.

"Я пропоную завтра на 12-ту годину викликати керівника Антимонопольного комітету. Він у нас вже був щодо питань, пов'язаних з паливом. Тоді він не зміг відповісти, чи є змова чи немає змови, чи це хтось наживається на українцях, тому що сьогодні вже паливо майже 100 гривень. Чи це проблема, з якою стикнулася держава, чи це неефективне державне управління", сказав він.

Разумков нагадав, що під час минулого звіту Кириленко зазначив, що це питання ще вивчається.

"Пройшло фактично півтора місяці спочатку паливної кризи, яка є не лише в Україні, а й у всьому світі. Я сподіваюсь, в нього вже є відповідь, тому пропоную завтра на 12-ту годину викликати його до стін Верховної Ради з доповіддю про те, чи зробила держава все для того, щоб врегулювати ситуацію, яку сьогодні ми спостерігаємо на заправочних станціях і в цілому на паливному ринку нашої з вами держави", додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко, Україна не знижуватиме ПДВ чи акциз на пальне. Причина: всі податки і збори йдуть в дохідну частину бюджету, з якої фінансується армія.

Проте, держава компенсуватиме українцям витрати на паливо. Це буде доплата для отримувачів соціальної допомоги, а також кешбек на АЗС. Кошти мають надійти вже найближчими днями.

Верховна Рада АМКУ Павло Кириленко народні депутати
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
