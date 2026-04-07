Рада викликала керівника АМКУ для звіту щодо ситуації із паливом

Павло Кириленко в Раді.

Народні депутати викликали до Верховної Ради керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка для звіту щодо ситуації з подорожчанням палива в Україні. Він мав би виступити в парламенті у середу, 8 квітня, о 12:00. За проголосували 157 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у вівторок, 7 квітня.

Кириленко відзвітує в Раді щодо підвищення цін на паливо

Ініціатором пропозиції виступив нардеп Дмитро Разумков.

"Я пропоную завтра на 12-ту годину викликати керівника Антимонопольного комітету. Він у нас вже був щодо питань, пов'язаних з паливом. Тоді він не зміг відповісти, чи є змова чи немає змови, чи це хтось наживається на українцях, тому що сьогодні вже паливо майже 100 гривень. Чи це проблема, з якою стикнулася держава, чи це неефективне державне управління", — сказав він.

Разумков нагадав, що під час минулого звіту Кириленко зазначив, що це питання ще вивчається.

"Пройшло фактично півтора місяці спочатку паливної кризи, яка є не лише в Україні, а й у всьому світі. Я сподіваюсь, в нього вже є відповідь, тому пропоную завтра на 12-ту годину викликати його до стін Верховної Ради з доповіддю про те, чи зробила держава все для того, щоб врегулювати ситуацію, яку сьогодні ми спостерігаємо на заправочних станціях і в цілому на паливному ринку нашої з вами держави", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко, Україна не знижуватиме ПДВ чи акциз на пальне. Причина: всі податки і збори йдуть в дохідну частину бюджету, з якої фінансується армія.

Проте, держава компенсуватиме українцям витрати на паливо. Це буде доплата для отримувачів соціальної допомоги, а також кешбек на АЗС. Кошти мають надійти вже найближчими днями.