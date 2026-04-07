Рада вызвала руководителя АМКУ для отчета по ситуации с топливом

Павел Кириленко в Раде.

Народные депутаты вызвали в Верховную Раду руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко для отчета по ситуации с подорожанием топлива в Украине. Он должен будет выступить в парламенте в среду, 8 апреля, в 12:00. За проголосовали 157 нардепов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента во вторник, 7 апреля.

Кириленко отчитается в Раде относительно повышения цен на топливо

Инициатором предложения выступил нардеп Дмитрий Разумков.

"Я предлагаю завтра на 12 часов вызвать руководителя Антимонопольного комитета. Он у нас уже был по вопросам, связанным с топливом. Тогда он не смог ответить, есть ли сговор или нет сговора, или это кто-то наживается на украинцах, потому что сегодня уже топливо почти 100 гривен. Или это проблема, с которой столкнулось государство, или это неэффективное государственное управление", — сказал он.

Разумков напомнил, что во время прошлого отчета Кириленко отметил, что этот вопрос еще изучается.

"Прошло фактически полтора месяца сначала топливного кризиса, который есть не только в Украине, но и во всем мире. Я надеюсь, у него уже есть ответ, поэтому предлагаю завтра на 12 часов вызвать его к стенам Верховной Рады с докладом о том, сделало ли государство все для того, чтобы урегулировать ситуацию, которую сегодня мы наблюдаем на заправочных станциях и в целом на топливном рынке нашего с вами государства", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко, Украина не будет снижать НДС или акциз на топливо. Причина: все налоги и сборы идут в доходную часть бюджета, из которой финансируется армия.

Однако, государство будет компенсировать украинцам расходы на топливо. Это будет доплата для получателей социальной помощи, а также кэшбек на АЗС. Средства должны поступить уже в ближайшие дни.