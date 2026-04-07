Рада вызвала руководителя АМКУ для отчета по ситуации с топливом

Дата публикации 7 апреля 2026 13:53
Павел Кириленко в Раде. Фото: пресс-служба парламента

Народные депутаты вызвали в Верховную Раду руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко для отчета по ситуации с подорожанием топлива в Украине. Он должен будет выступить в парламенте в среду, 8 апреля, в 12:00. За проголосовали 157 нардепов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента во вторник, 7 апреля.

Кириленко отчитается в Раде относительно повышения цен на топливо

Инициатором предложения выступил нардеп Дмитрий Разумков.

"Я предлагаю завтра на 12 часов вызвать руководителя Антимонопольного комитета. Он у нас уже был по вопросам, связанным с топливом. Тогда он не смог ответить, есть ли сговор или нет сговора, или это кто-то наживается на украинцах, потому что сегодня уже топливо почти 100 гривен. Или это проблема, с которой столкнулось государство, или это неэффективное государственное управление", сказал он.

Разумков напомнил, что во время прошлого отчета Кириленко отметил, что этот вопрос еще изучается.

"Прошло фактически полтора месяца сначала топливного кризиса, который есть не только в Украине, но и во всем мире. Я надеюсь, у него уже есть ответ, поэтому предлагаю завтра на 12 часов вызвать его к стенам Верховной Рады с докладом о том, сделало ли государство все для того, чтобы урегулировать ситуацию, которую сегодня мы наблюдаем на заправочных станциях и в целом на топливном рынке нашего с вами государства", добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко, Украина не будет снижать НДС или акциз на топливо. Причина: все налоги и сборы идут в доходную часть бюджета, из которой финансируется армия.

Однако, государство будет компенсировать украинцам расходы на топливо. Это будет доплата для получателей социальной помощи, а также кэшбек на АЗС. Средства должны поступить уже в ближайшие дни.

Верховная Рада АМКУ Павел Кириленко народные депутаты
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
