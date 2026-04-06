Эксперт анонсировал подорожание бензина до 95 грн в ближайшие дни

Цены на топливо в Украине в ближайшее время могут достичь отметки 100 гривен за литр. Дальнейшее развитие подорожания будет зависеть от действий государственных компаний и геополитической ситуации.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно сообщил топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в эфире программы Вечір.LIVE.

В Украине ожидается рост цен на топливо

По словам эксперта, стоимость дизеля и бензина может вырасти в ближайшие две недели.

Он отметил, что после двух запланированных этапов повышения цен, дальнейший рост стоимости топлива будет зависеть от внешнеполитических факторов и состояния мировых рынков нефти.

"Где-то две недели и будет 100 грн/литр. Он (бензин — ред.) уже должен быть 95-97, но есть определенный лаг по времени, есть "Укрнафта" — государственная компания, которая тормозит процесс подорожания цен. Еще таких два шага подорожание должно произойти, а потом будем смотреть за геополитикой. Там также такие дела не очень хорошие, чтобы говорить, что что-то может разворачивать эту цену наоборот", — заявил Леушкин.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE ранее, в Украине продолжается стремительный рост цен на топливо. По состоянию на 6 апреля автозаправочные сети обновили прайсы, и стоимость некоторых видов топлива уже приближается к 100 грн за литр.

Между тем экономист Олег Устенко прогнозирует дальнейшее подорожание топлива до 120 грн за литр из-за роста цен на нефть Brent на мировых рынках. По его оценкам, стоимость барреля нефти может подняться до 120-150 долларов, что непосредственно повлияет на цены в Украине.