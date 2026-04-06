Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эксперт анонсировал подорожание бензина до 95 грн в ближайшие дни

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 20:39
Цены на горючее. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо в Украине в ближайшее время могут достичь отметки 100 гривен за литр. Дальнейшее развитие подорожания будет зависеть от действий государственных компаний и геополитической ситуации.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно сообщил топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в эфире программы Вечір.LIVE.

В Украине ожидается рост цен на топливо

По словам эксперта, стоимость дизеля и бензина может вырасти в ближайшие две недели.

Он отметил, что после двух запланированных этапов повышения цен, дальнейший рост стоимости топлива будет зависеть от внешнеполитических факторов и состояния мировых рынков нефти.

"Где-то две недели и будет 100 грн/литр. Он (бензин — ред.) уже должен быть 95-97, но есть определенный лаг по времени, есть "Укрнафта" — государственная компания, которая тормозит процесс подорожания цен. Еще таких два шага подорожание должно произойти, а потом будем смотреть за геополитикой. Там также такие дела не очень хорошие, чтобы говорить, что что-то может разворачивать эту цену наоборот", — заявил Леушкин.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE ранее, в Украине продолжается стремительный рост цен на топливо. По состоянию на 6 апреля автозаправочные сети обновили прайсы, и стоимость некоторых видов топлива уже приближается к 100 грн за литр.

Между тем экономист Олег Устенко прогнозирует дальнейшее подорожание топлива до 120 грн за литр из-за роста цен на нефть Brent на мировых рынках. По его оценкам, стоимость барреля нефти может подняться до 120-150 долларов, что непосредственно повлияет на цены в Украине.

бензин АЗС Цены на топливо
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации