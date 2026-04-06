Експерт анонсував подорожчання бензину до 95 грн найближчими днями

Ціни на пальне в Україні найближчим часом можуть досягти позначки 100 гривень за літр. Подальший розвиток подорожчання залежатиме від дій державних компаній і геополітичної ситуації.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно повідомив паливний експерт і засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін в ефірі програми Вечір.LIVE.

В Україні очікується зростання цін на пальне

За словами експерта, вартість дизелю та бензину може зрости у найближчі два тижні.

Він зазначив, що після двох запланованих етапів підвищення цін, подальше зростання вартості пального буде залежати від зовнішньополітичних чинників та стану світових ринків нафти.

"Десь два тижні і буде 100 грн/літр. Він (бензин — ред.) вже має бути 95-97, але є певний лаг по часу, є "Укрнафта" — державна компанія, яка гальмує процес здорожчання цін. Ще таких два кроки подорожчання має статися, а потім будемо дивитися за геополітикою. Там також такі справи не дуже гарні, щоб казати, що щось може розгортати цю ціну навпаки", — заявив Льоушкін.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE раніше, в Україні триває стрімке зростання цін на пальне. Станом на 6 квітня автозаправні мережі оновили прайси, і вартість деяких видів пального вже наближається до 100 грн за літр.

Тим часом економіст Олег Устенко прогнозує подальше подорожчання пального до 120 грн за літр через зростання цін на нафту Brent на світових ринках. За його оцінками, вартість бареля нафти може піднятися до 120-150 доларів, що безпосередньо вплине на ціни в Україні.