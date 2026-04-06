Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Експерт анонсував подорожчання бензину до 95 грн найближчими днями

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 20:39
Ціни на пальне. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне в Україні найближчим часом можуть досягти позначки 100 гривень за літр. Подальший розвиток подорожчання залежатиме від дій державних компаній і геополітичної ситуації.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно повідомив паливний експерт і засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін в ефірі програми Вечір.LIVE.

В Україні очікується зростання цін на пальне

За словами експерта, вартість дизелю та бензину може зрости у найближчі два тижні.

 Він зазначив, що після двох запланованих етапів підвищення цін, подальше зростання вартості пального буде залежати від зовнішньополітичних чинників та стану світових ринків нафти.

"Десь два тижні і буде 100 грн/літр. Він (бензин — ред.) вже має бути 95-97, але є певний лаг по часу, є "Укрнафта" — державна компанія, яка гальмує процес здорожчання цін. Ще таких два кроки подорожчання має статися, а потім будемо дивитися за геополітикою. Там також такі справи не дуже гарні, щоб казати, що щось може розгортати цю ціну навпаки", — заявив Льоушкін.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE раніше, в Україні триває стрімке зростання цін на пальне. Станом на 6 квітня автозаправні мережі оновили прайси, і вартість деяких видів пального вже наближається до 100 грн за літр.

Тим часом економіст Олег Устенко прогнозує подальше подорожчання пального до 120 грн за літр через зростання цін на нафту Brent на світових ринках. За його оцінками, вартість бареля нафти може піднятися до 120-150 доларів, що безпосередньо вплине на ціни в Україні.

бензин АЗС Ціни на пальне
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації