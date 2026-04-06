Головна Новини дня Дизель коштує 94,90 грн: ціни на пальне у Дніпрі та Запоріжжі

Дизель коштує 94,90 грн: ціни на пальне у Дніпрі та Запоріжжі

Дата публікації: 6 квітня 2026 15:47
Ціни на пальне у Дніпрі 6 квітня. Фото: Новини.LIVE

Станом на понеділок, 6 квітня, в Україні зафіксовано чергове зростання цін на пальне. Подорожчання торкнулося як бензину, так і дизельного пального та автогазу. У Запоріжжі та Дніпрі вартість дизелю сягнула 94,90 гривень за літр.

Скільки коштує пальне у Дніпрі 6 квітня

У Дніпрі ціни на пальне значно "підскочили". В середньому вартість бензину, дизелю та газу така:

  • бензин А-95 — 75–77 грн за літр,
  • дизель — 90–95 грн за літр,
  • автогаз — майже 50 грн за літр.
Середні ціни на пальне у Дніпрі 6 квітня. Фото: скриншот/ Мінфін

Варто зазначити, що вартість пального залежить від оператора АЗС. Так, ціни на WOG є одними з найвищих. 

Ціни на пальне у Дніпрі на АЗС WOG 6 квітня. Фото: Новини.LIVE

Однак є автозаправн станції, де пальне можна купити значно дешевше. Подекуди різниця може сягати понад 10 грн за літр.

Вартість пального у Дніпрі 6 квітня. Фото: Новини.LIVE
Ціни на АЗС Дніпро Нафта у Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

Вартість пального у Запоріжжі 6 квітня

Станом на сьогодні у Запоріжжі найбільше подорожчав дизель, вартість якого на окремих АЗС уже перевищує 90 грн за літр.

За даними з місцевих заправок, середні ціни сьогодні такі:

  • бензин А-95 — від 71,00 до 76,40 грн за літр,
  • бензин А-92 — 61,00–63,49 грн за літр,
  • дизельне пальне — від 86,00 до 90,90 грн за літр,
  • автогаз — 46,50–48,99 грн за літр. 
До прикладу, на одній із АЗС бензин А-95 продають по 71 грн за літр, тоді як на інших станціях його вартість уже сягає понад 76 грн. Дизельне пальне традиційно залишається найдорожчим видом — ціна коливається в межах 86–90,9 грн за літр.

Ціни на АЗС в Запоріжжі 6 квітня. Фото: Новини.LIVE
Вартість пального на АЗС upg в Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE
Ціни на пальне в Запоріжжі 6 квітня. Фото: Новини.LIVE

Водночас автогаз залишається найдешевшим варіантом для водіїв, однак і він демонструє поступове зростання — майже до 49 грн за літр.

Як повідомляв Андрій Закревський ексклюзивно для Новини.LIVE, Україна уникне кризи пального у квітні. За його словами, це завдяки тому, що джерела постачання розподілені між більш ніж десятьма країнами.

Також ми писали, що в ЄС можуть запровадити норми пального через енергетичну кризу. Прогнозується, що ціни на енергоносії зростають і будуть високими упродовж тривалого часу.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
