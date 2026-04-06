Дизель коштує 94,90 грн: ціни на пальне у Дніпрі та Запоріжжі
Станом на понеділок, 6 квітня, в Україні зафіксовано чергове зростання цін на пальне. Подорожчання торкнулося як бензину, так і дизельного пального та автогазу. У Запоріжжі та Дніпрі вартість дизелю сягнула 94,90 гривень за літр.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Скільки коштує пальне у Дніпрі 6 квітня
У Дніпрі ціни на пальне значно "підскочили". В середньому вартість бензину, дизелю та газу така:
- бензин А-95 — 75–77 грн за літр,
- дизель — 90–95 грн за літр,
- автогаз — майже 50 грн за літр.
Варто зазначити, що вартість пального залежить від оператора АЗС. Так, ціни на WOG є одними з найвищих.
Однак є автозаправн станції, де пальне можна купити значно дешевше. Подекуди різниця може сягати понад 10 грн за літр.
Вартість пального у Запоріжжі 6 квітня
Станом на сьогодні у Запоріжжі найбільше подорожчав дизель, вартість якого на окремих АЗС уже перевищує 90 грн за літр.
За даними з місцевих заправок, середні ціни сьогодні такі:
- бензин А-95 — від 71,00 до 76,40 грн за літр,
- бензин А-92 — 61,00–63,49 грн за літр,
- дизельне пальне — від 86,00 до 90,90 грн за літр,
- автогаз — 46,50–48,99 грн за літр.
До прикладу, на одній із АЗС бензин А-95 продають по 71 грн за літр, тоді як на інших станціях його вартість уже сягає понад 76 грн. Дизельне пальне традиційно залишається найдорожчим видом — ціна коливається в межах 86–90,9 грн за літр.
Водночас автогаз залишається найдешевшим варіантом для водіїв, однак і він демонструє поступове зростання — майже до 49 грн за літр.
Читайте Новини.LIVE!