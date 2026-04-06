Дизель стоит 94,90 грн: цены на топливо в Днепре и Запорожье

Дизель стоит 94,90 грн: цены на топливо в Днепре и Запорожье

Дата публикации 6 апреля 2026 15:47
Цены на топливо в Днепре 6 апреля. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на понедельник, 6 апреля, в Украине зафиксирован очередной рост цен на топливо. Подорожание коснулось как бензина, так и дизельного топлива и автогаза. В Запорожье и Днепре стоимость дизеля достигла 94,90 гривен за литр.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Сколько стоит топливо в Днепре 6 апреля

В Днепре цены на топливо значительно "подскочили". В среднем стоимость бензина, дизеля и газа такова:

  • бензин А-95 — 75-77 грн за литр,
  • дизель — 90-95 грн за литр,
  • автогаз — почти 50 грн за литр.
Ціни на пальне у Дніпрі 6 квітня
Средние цены на топливо в Днепре 6 апреля. Фото: скриншот/ Минфин

Стоит отметить, что стоимость топлива зависит от оператора АЗС. Так, цены на WOG являются одними из самых высоких.

Цены на топливо в Днепре на АЗС WOG 6 апреля. Фото: Новини.LIVE

Однако есть автозаправочные станции, где топливо можно купить значительно дешевле. Кое-где разница может достигать более 10 грн за литр.

Скільки коштує пальне у Дніпрі 6 квітня
Стоимость топлива в Днепре 6 апреля. Фото: Новини.LIVE
Яка вартість пального у Дніпрі 6 квітня
Цены на АЗС Днепр Нефть в Днепре. Фото: Новини.LIVE

Стоимость топлива в Запорожье 6 апреля

По состоянию на сегодня в Запорожье больше всего подорожал дизель, стоимость которого на отдельных АЗС уже превышает 90 грн за литр.

По данным из местных заправок, средние цены сегодня такие:

  • бензин А-95 — от 71,00 до 76,40 грн за литр,
  • бензин А-92 — 61,00-63,49 грн за литр,
  • дизельное топливо — от 86,00 до 90,90 грн за литр,
  • автогаз — 46,50-48,99 грн за литр.
Ціни на пальне у Запоріжжі 6 квітня
К примеру, на одной из АЗС бензин А-95 продают по 71 грн за литр, тогда как на других станциях его стоимость уже достигает более 76 грн. Дизельное топливо традиционно остается самым дорогим видом — цена колеблется в пределах 86-90,9 грн за литр.

Ціни на пальне в Запоріжжі 6 квітня
Цены на АЗС в Запорожье 6 апреля. Фото: Новини.LIVE
Стоимость топлива на АЗС upg в Запорожье. Фото: Новини.LIVE
Вартість пального у Запоріжжі 6 квітня
Цены на топливо в Запорожье 6 апреля. Фото: Новини.LIVE

В то же время автогаз остается самым дешевым вариантом для водителей, однако и он демонстрирует постепенный рост — почти до 49 грн за литр.

Как сообщал Андрей Закревский эксклюзивно для Новини.LIVE, Украина избежит кризиса топлива в апреле. По его словам, это благодаря тому, что источники поставок распределены между более чем десятью странами.

Также мы писали, что в ЕС могут ввести нормы топлива из-за энергетического кризиса. Прогнозируется, что цены на энергоносители растут и будут высокими на протяжении длительного времени.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
