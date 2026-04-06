Дизель стоит 94,90 грн: цены на топливо в Днепре и Запорожье

Цены на топливо в Днепре 6 апреля.

По состоянию на понедельник, 6 апреля, в Украине зафиксирован очередной рост цен на топливо. Подорожание коснулось как бензина, так и дизельного топлива и автогаза. В Запорожье и Днепре стоимость дизеля достигла 94,90 гривен за литр.

Сколько стоит топливо в Днепре 6 апреля

В Днепре цены на топливо значительно "подскочили". В среднем стоимость бензина, дизеля и газа такова:

бензин А-95 — 75-77 грн за литр,

дизель — 90-95 грн за литр,

автогаз — почти 50 грн за литр.

Стоит отметить, что стоимость топлива зависит от оператора АЗС. Так, цены на WOG являются одними из самых высоких.

Однако есть автозаправочные станции, где топливо можно купить значительно дешевле. Кое-где разница может достигать более 10 грн за литр.

Стоимость топлива в Запорожье 6 апреля

По состоянию на сегодня в Запорожье больше всего подорожал дизель, стоимость которого на отдельных АЗС уже превышает 90 грн за литр.

По данным из местных заправок, средние цены сегодня такие:

бензин А-95 — от 71,00 до 76,40 грн за литр,

бензин А-92 — 61,00-63,49 грн за литр,

дизельное топливо — от 86,00 до 90,90 грн за литр,

автогаз — 46,50-48,99 грн за литр.

К примеру, на одной из АЗС бензин А-95 продают по 71 грн за литр, тогда как на других станциях его стоимость уже достигает более 76 грн. Дизельное топливо традиционно остается самым дорогим видом — цена колеблется в пределах 86-90,9 грн за литр.

В то же время автогаз остается самым дешевым вариантом для водителей, однако и он демонстрирует постепенный рост — почти до 49 грн за литр.

Как сообщал Андрей Закревский эксклюзивно для Новини.LIVE, Украина избежит кризиса топлива в апреле. По его словам, это благодаря тому, что источники поставок распределены между более чем десятью странами.

Также мы писали, что в ЕС могут ввести нормы топлива из-за энергетического кризиса. Прогнозируется, что цены на энергоносители растут и будут высокими на протяжении длительного времени.