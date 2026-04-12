Фінансова допомога від МВФ: Україна виконала 35–40% вимог

Данило Гетманцев.

Аби отримати фінансову допомогу від МВФ, Україна має ухвалити чотири закони. Йдеться про податки та продовження військового збору. Частину з цих вимог уже виконали.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

За яких умов МВФ надасть допомогу Україні

Закон про військовий збір уже ухвалили. Також у першому читанні проголосували за законопроєкт про електронні платформи. Це означає, що вимоги МВФ виконали приблизно на 35–40%. На черзі закопроєкти про ПДВ для ФОПів і оподаткування відправлень.

За словами Гетманцева, наразі українська команда вирушила до Вашингтона на перемовини із МВФ.

"Обговорюватимуть питання про оцю пільгу для ФОПів, щоб або її перенести, або на щось інше замінити в меморандумі. Маємо надію на те, що це їм вдасться зробити, бо я був проти ухвалення такого рішення під час війни, ми обіцяли людям цього не робити, а обіцянки треба виконувати", — наголосив голова фінансового комітету.

На його думку, якщо вимоги трохи відкоригують, Україна може виконати їх на 100% уже у травні.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Данила Гетманцева повідомляв, що Україна опинилася на межі фінансової катастрофи. Тогоріч не виконали 14 індикаторів Ukraine Facility. До бюджету не надійшло 3,9 мільярда євро.

Також Новини.LIVE з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка писав, що 18 березня до України прибула місія МВФ. Метою візиту стали проведення моніторингу та збір інформації. Україна розраховує на продовження співпраці.