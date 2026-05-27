Місія МВФ розпочала роботу з перегляду програми фінансування України

Постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано. Фото: Державна податкова служба України

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала в Києві зустрічі з українською владою в межах першого перегляду програми розширеного фінансування. Перемовини також охоплюють консультації в межах Статті IV Угоди МВФ. Основна увага приділяється макроекономічній політиці та структурним реформам.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано.

Місія МВФ прибула до Києва

У середу, 27 травня, до Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду, яка розпочала роботу над першим переглядом чинної програми розширеного фінансування. Делегацію очолює Гевін Грей, а сам візит передбачає серію зустрічей з представниками української влади та міжнародними партнерами.

Про початок роботи місії повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, яка уточнила формат і ключові теми перемовин.

Вона підкреслила, що команда фонду вже розпочала консультації в межах перегляду програми та обговорення економічної ситуації в Україні.

Підбиваючи підсумок старту роботи місії, Тофано зазначила:

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала сьогодні зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами в контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 2026 року за Статтею IV Угод МВФ".

За її словами, ключові дискусії зосереджені на макроекономічній стабільності та впровадженні важливих структурних реформ в Україні.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету Леся Забуранна заявила, що коштів від МВФ Україні вистачить лише приблизно до червня 2026 року. Соціальні виплати та бюджетна стабільність напряму залежать від подальшої міжнародної підтримки.

Новини.LIVE також повідомляли, що у березні 2026 року Україна отримала перші 1,5 млрд доларів від МВФ у межах нової чотирирічної програми EFF. Загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів.