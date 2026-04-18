Головна Новини дня Забуранна: Коштів від МВФ вистачить тільки до червня

Забуранна: Коштів від МВФ вистачить тільки до червня

Дата публікації: 18 квітня 2026 10:22
Забуранна: Коштів від МВФ вистачить тільки до червня
Народна депутатка Леся Забуранна. Фото: sluga-narodu.com

Фінансування від Міжнародного валютного фонду може забезпечити потреби України лише на найближчі місяці — орієнтовно до червня. Водночас соціальні виплати та бюджетна стабільність напряму залежать від подальшої підтримки міжнародних партнерів. 

Про це ексклюзивно заявила голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету Леся Забуранна в ефірі Ранок.LIVE

Кошти для України від МВФ

Буранна розповіла, що наразі всі податкові надходження та внутрішні ресурси держава спрямовує на сектор оборони. Водночас фінансування соціальних витрат — зокрема виплат пенсій, зарплат медикам і вчителям — фактично тримається на коштах міжнародних партнерів.

"В таких умовах критично важливою є своєчасність нових фінансових рішень від союзників. Зволікання з виділенням траншів може створити додаткові ризики для економічної стабільності країни", — сказала депутатка. 

За її словами, наразі стабільне функціонування української економіки тримається на підтримці партнерів та міжнародних фінансових інституцій. 

Як повідомляє Новини.LIVE, Джей Ді Венс заявив, що назвав "досягненням" зупинку фінансування війни в Україні. Відповідну позицію він озвучив під час виступу в одному з університетів США, коментуючи зовнішню політику Вашингтона. 

Також ми писали, що Латвія спрямує частину ВВП на військову допомогу Україні. Також країна бере участь у програмі PURL. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
