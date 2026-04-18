Забуранна: Коштів від МВФ вистачить тільки до червня
Фінансування від Міжнародного валютного фонду може забезпечити потреби України лише на найближчі місяці — орієнтовно до червня. Водночас соціальні виплати та бюджетна стабільність напряму залежать від подальшої підтримки міжнародних партнерів.
Про це ексклюзивно заявила голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету Леся Забуранна в ефірі Ранок.LIVE.
Кошти для України від МВФ
Буранна розповіла, що наразі всі податкові надходження та внутрішні ресурси держава спрямовує на сектор оборони. Водночас фінансування соціальних витрат — зокрема виплат пенсій, зарплат медикам і вчителям — фактично тримається на коштах міжнародних партнерів.
"В таких умовах критично важливою є своєчасність нових фінансових рішень від союзників. Зволікання з виділенням траншів може створити додаткові ризики для економічної стабільності країни", — сказала депутатка.
За її словами, наразі стабільне функціонування української економіки тримається на підтримці партнерів та міжнародних фінансових інституцій.
