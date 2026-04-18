Забуранная: Средств от МВФ хватит только до июня

Дата публикации 18 апреля 2026 10:22
Народный депутат Леся Забуранная. Фото: sluga-narodu.com

Финансирование от Международного валютного фонда может обеспечить потребности Украины только на ближайшие месяцы — ориентировочно до июня. В то же время социальные выплаты и бюджетная стабильность напрямую зависят от дальнейшей поддержки международных партнеров.

Об этом эксклюзивно заявила председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная в эфире Ранок.LIVE.

Буранная рассказала, что сейчас все налоговые поступления и внутренние ресурсы государство направляет на сектор обороны. В то же время финансирование социальных расходов — в частности выплат пенсий, зарплат медикам и учителям — фактически держится на средствах международных партнеров.

"В таких условиях критически важна своевременность новых финансовых решений от союзников. Промедление с выделением траншей может создать дополнительные риски для экономической стабильности страны", — сказала депутат.

По ее словам, сейчас стабильное функционирование украинской экономики держится на поддержке партнеров и международных финансовых институтов.

Как сообщает Новини.LIVE, Джей Ди Вэнс заявил, что назвал "достижением" остановку финансирования войны в Украине. Соответствующую позицию он озвучил во время выступления в одном из университетов США, комментируя внешнюю политику Вашингтона.

Также мы писали, что Латвия направит часть ВВП на военную помощь Украине. Также страна участвует в программе PURL.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
