Зеленський: Україна та МВФ домовилися про посилення співпраці

Володимир Зеленський та Крісталіна Георгієва. Фото: president.gov.ua

На полях саміту G7 Президент України провів зустріч із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Сторони обговорили подальшу підтримку України та домовилися про продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це заявив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Чи посилить Україна співпрацю з МВФ

Зеленський зазначив, що окрему увагу під час переговорів було приділено реалізації реформ, спрямованих на зміцнення української економіки та формування прозорого і конкурентного середовища. За його словами, Україна продовжує виконувати взяті на себе зобов’язання у рамках співпраці з МВФ.

Важливим результатом зустрічі стало успішне завершення нещодавньої місії Міжнародного валютного фонду. У Києві це розглядають як позитивний сигнал для подальшого зміцнення фінансової стабільності держави.

Володимир Зеленський підкреслив, що співпраця з МВФ залишається одним із ключових елементів економічної стійкості України в умовах війни.

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"Розповів про реалізацію реформ для зміцнення економіки та створення прозорого, конкурентного середовища. Вагомим результатом є успішне завершення нещодавньої місії фонду. Це важливий крок для подальшого зміцнення фінансової стабільності України", — наголосив Президент України.

Новини.LIVE повідомляли, що 12 червня, Україна та МВФ погодили перегляд програми фінансування, попри те що не всі попередні умови були виконані. У межах цього перегляду МВФ наполягає на поетапному підвищенні тарифів на комунальні послуги в Україні, а також виконанні низки інших вимог.

Новини.LIVE інформували, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала в Києві переговори з українською владою в межах першого перегляду програми розширеного фінансування. Також обговорення охоплюють консультації відповідно до Статті IV Угоди МВФ. Основний акцент сторони роблять на питаннях макроекономічної політики та структурних реформ.