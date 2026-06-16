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Головна Новини дня Зеленський: Україна та МВФ домовилися про посилення співпраці

Зеленський: Україна та МВФ домовилися про посилення співпраці

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 18:05
Зеленський: Україна та МВФ домовилися про посилення співпраці
Володимир Зеленський та Крісталіна Георгієва. Фото: president.gov.ua

На полях саміту G7 Президент України провів зустріч із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Сторони обговорили подальшу підтримку України та домовилися про продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це заявив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Чи посилить Україна співпрацю з МВФ

Зеленський зазначив, що окрему увагу під час переговорів було приділено реалізації реформ, спрямованих на зміцнення української економіки та формування прозорого і конкурентного середовища. За його словами, Україна продовжує виконувати взяті на себе зобов’язання у рамках співпраці з МВФ.

Важливим результатом зустрічі стало успішне завершення нещодавньої місії Міжнародного валютного фонду. У Києві це розглядають як позитивний сигнал для подальшого зміцнення фінансової стабільності держави.

Володимир Зеленський підкреслив, що співпраця з МВФ залишається одним із ключових елементів економічної стійкості України в умовах війни.

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"Розповів про реалізацію реформ для зміцнення економіки та створення прозорого, конкурентного середовища. Вагомим результатом є успішне завершення нещодавньої місії фонду. Це важливий крок для подальшого зміцнення фінансової стабільності України", — наголосив Президент України.

Новини.LIVE повідомляли, що 12 червня, Україна та МВФ погодили перегляд програми фінансування, попри те що не всі попередні умови були виконані. У межах цього перегляду МВФ наполягає на поетапному підвищенні тарифів на комунальні послуги в Україні, а також виконанні низки інших вимог.

Новини.LIVE інформували, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала в Києві переговори з українською владою в межах першого перегляду програми розширеного фінансування. Також обговорення охоплюють консультації відповідно до Статті IV Угоди МВФ. Основний акцент сторони роблять на питаннях макроекономічної політики та структурних реформ.

Володимир Зеленський МВФ Крісталіна Георгієва
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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