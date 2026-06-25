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Главная Новости дня Трамп оценил позиции Зеленского в войне РФ против Украины

Трамп оценил позиции Зеленского в войне РФ против Украины

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Дата публикации 25 июня 2026 00:17
Трамп заявил, что Зеленский неплохо справляется в войне России против Украины
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, украинский лидер Владимир Зеленский справляется довольно неплохо в войне РФ против Украины. По его словам, у Киева дела идут неплохо.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп о позиции Зеленского

Этой ночью Дональд Трамп проводит в Овальном кабинете встречу с генсеком на НАТО Марком Рютте. Во время общения с прессой один из журналистов спросил у президента США, побеждает ли сейчас Зеленский, на что глава Белого дома сказал, что дела у украинской стороны идут неплохо.

"У него дела идут неплохо. Послушайте, как ни посмотри, в него дела идут неплохо. По крайней мере, он держится — с обеих сторон гибнет много людей. Но я думаю, что у него дела идут неплохо", — сказал Трамп.

Как сообщали Новини.LIVE, после саммита G7 в СМИ появилась информация, что Трамп на этой встрече выразил готовность оказать помощь Украине и усилить давление на Кремль, чтобы закончить войну. Однако в обмен попросил у партнеров помощь в вопросах с Ираном.

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Также СМИ писали, что во время саммита Трамп в частной беседе с Зеленским призвал его к более жестким мерам против России. Причина в том, что президент США не верит, что диктатор РФ Владимир Путин сделает что-то без давления.

Владимир Зеленский Дональд Трамп война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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