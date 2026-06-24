Рютте: команда Трампа работает над миром, но все зависит от Путина

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что команда лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа работает над достижением мира. Речь идёт о Стиве Виткоффе, Джареде Кушнере и Марке Рубио. В то же время все зависит от российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Марк Рютте сказал в эфире Fox News, передает Новини.LIVE.

Работа над миром

Журналист спросил Рютте, видит ли он конец войны в Украине.

"Молимся об этом, конечно, и мы видим, что Украина на поле боя действует успешно: сейчас они убивают и тяжело ранят от 30 до 35 тысяч россиян в месяц. Это, конечно, невероятные цифры, и это оказывает большое влияние на Россию", — отметил генсек НАТО.

По его словам, российская экономика в настоящее время страдает, а украинцы эффективно наносят удары по вражеской энергетической инфраструктуре, особенно по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Кроме того, почти половина госбюджета РФ уходит на оборону, а около 75% налоговых поступлений также тратится на войну.

Читайте также:

Рютте отметил, что команда Трампа работает над этим, но Путин пока лишь повторяет максималистские требования.

"Украинцы действительно действуют отлично, поэтому нам нужно, чтобы Путин действовал по правилам, сел за стол переговоров. И опять же, Дональд Трамп как президент в феврале прошлого года вывел ситуацию с Путиным из тупика", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, Рютте во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил ход войны, потери российских войск и дальнейшую помощь Украине. Особое внимание стороны уделили укреплению ПВО, поставкам вооружения и защите критически важной инфраструктуры.

Ранее Рютте заявил, что Дональд Трамп внес значительный вклад в дело Украины. В частности, он возобновил контакт с Владимиром Путиным, чтобы приблизить возможное завершение войны.