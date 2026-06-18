Россия ежемесячно теряет 35 тыс. человек: Рютте раскрыл подробности разговора с Зеленским

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским стороны обсудили ход войны, потери российской армии и дальнейшую военную поддержку Киева. Также речь шла о поставках систем противовоздушной обороны, другого вооружения и защите критически важной инфраструктуры. Отдельно Рютте положительно оценил результаты саммита G7 и настроение украинского президента после возвращения с встречи лидеров.

Об этом Рютте заявил журналистам в Брюсселе. На месте событий работает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Рютте оценил итоги встречи с Зеленским и саммита G7

По словам Рютте, украинские военные демонстрируют хорошие результаты на поле боя, а потери российской армии составляют около 30–35 тысяч военных ежемесячно.

"Мы обсудили все эти вопросы, и должен сказать, что президент был в хорошем настроении. Он только что вернулся с саммита G7. Думаю, это была очень хорошая встреча. Если посмотреть на итоговую декларацию G7 по Украине — это очень хороший результат", — сказал генсек НАТО.

Он также отметил, что союзники продолжают работать над обеспечением Украины необходимыми системами ПВО и другим вооружением для защиты городов и критической инфраструктуры.

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Кроме того, по словам Рютте, продолжаются обсуждения механизмов финансирования военной помощи, в частностиинициативы PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины за счет средств союзников.

Как писали Новини.LIVE, Рютте также оценил роль Трампа в поддержке Украины. По его словам, США остаются ключевой страной в обеспечении Украины системами Patriot. А Т рамп сделал многое для Украины.

Кроме того, Рютте сообщил, что потери России в Украине за три недели превышают потери за 10 лет в Афганистане. По его словам, это значительно сказалось на наступательном потенциале оккупантов.