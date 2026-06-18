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Головна Новини дня РФ щомісяця втрачає 35 тис. осіб: Рютте розкрив деталі розмови з Зеленським

РФ щомісяця втрачає 35 тис. осіб: Рютте розкрив деталі розмови з Зеленським

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 12:20
РФ щомісяця втрачає 35 тис. осіб: Рютте розкрив деталі розмови з Зеленським
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимир Зеленський сторони обговорили перебіг війни, втрати російської армії та подальшу військову підтримку Києва. Також ішлося про постачання систем протиповітряної оборони, іншого озброєння та захист критичної інфраструктури. Окремо Рютте позитивно оцінив результати саміту G7 та настрій українського президента після повернення із зустрічі лідерів.

Про це Рютте заявив журналістам у Брюселлі. На місці події працює журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Рютте оцінив результати зустрічі із Зеленським та саміту G7

За словами Рютте, українські військові демонструють хороші результати на полі бою, а втрати російської армії становлять близько 30–35 тисяч військових щомісяця.

"Ми обговорили всі ці питання, і мушу сказати, що президент був у доброму гуморі. Він щойно повернувся з G7. Думаю, це була дуже хороша зустріч. Якщо подивитися на підсумкову декларацію G7 щодо України — це дуже хороший результат", — сказав генсек НАТО.

Він також зазначив, що союзники продовжують працювати над забезпеченням України необхідними системами ППО та іншим озброєнням для захисту міст і критичної інфраструктури.

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Крім того, за словами Рютте, тривають обговорення механізмів фінансування військової допомоги, зокрема ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України за кошти союзників.

Як писали Новини.LIVE, Рютте також оцінив роль Трампа у підтримці України. За його словами, США залишаються ключовою країною у забезпеченні України системами Patriot. А Трамп зробив багато для України.

Крім того, Рютте повідомляв, що втрати Росії в Україні за три тижні більші, ніж за 10 років в Афганістані. За його словами, це значно позначилося на наступальному потенціалі окупантів.

Володимир Зеленський Марк Рютте втрати окупантів
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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