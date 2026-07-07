Зеленский заявил, что исход войны решит битва за небо

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Владимир Зеленский заявил, что решающая фаза войны России против Украины сместилась с суши и моря в воздух. Теперь "битва в небе" определит исход конфликта.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом глава государства сказал в интервью Financial Times.

Что решит исход войны

Во время беседы Зеленский сказал, что Украине удалось лишить Россию победы на поле боя и вытеснить ее флот из большей части западной части Черного моря. Таким образом, в качестве определяющего театра военных действий осталось лишь воздушное пространство.

"Сегодня я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Если остановить врага на поле боя, если остановить войну на суше и лишить его господства на море — как мы сделали с нашими военно-морскими дронами, оттеснив российский флот — тогда следующим полем битвы станет небо", — сказал президент.

Он подчеркнул, что "в этом противостоянии гораздо меньше имеет значение, чья территория больше".

Читайте также:

"Мы вышли на воздушное пространство. А в воздухе мы уже конкурентоспособны... Именно небо определит исход этой войны", — добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина будет усиливать удары по целям внутри России и по оккупированным ею территориям, особенно по Крыму.

По его словам, психологическое воздействие масштабных ударов дронов по Москве и Санкт-Петербургу, а также усиливающиеся экономические последствия, в конечном итоге изменят расчеты диктатора РФ Владимира Путина.

"Когда в сторону Москвы полетят уже не сто дронов, а тысяча... он поймет. Как только он начнет ощущать это лично, как только он начнет видеть это своими глазами, вы увидите, как советники будут убеждать его переехать куда-нибудь за Урал. Чем дальше Путин от Москвы, тем ближе будет конец войны", — заявил президент.

В то же время, помимо способности Украины наносить удары по объектам отдаленных районах РФ, Зеленский назвал одну критически важную уязвимость, которая может определить исход войны — это противовоздушная оборона.

"Остается лишь одна неизвестная. К сожалению, это противобаллистичечкая оборона. Это главная слабость (Украины — Ред.) в этом уравнении", — сообщил он.

Президент анонсировал, что на саммите НАТО встретится с президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами Альянса, где попытается убедить их направить больше систем ПВО — даже тех, кто вряд ли их передаст.

"Мы понимаем, что каждая страна НАТО установила ограничения на количество ракет и систем ПВО, которые она должна держать на вооружении... Европе следует прекратить проявлять халатность в этом отношении. Ей следует делиться технологиями и промышленным потенциалом с другими, потому что Patriot никогда не хватит на всех", — сказал лидер государства, добавив, что одним из решений могло бы стать лицензионное производство.

Что еще сказал Зеленский

Зеленский заявил, что когда Путин начал полномасштабную войну, то Украина не могла перехватывать большое количество баллистики, так как программы противоракетной обороны советской эпохи оставались под контролем Москвы.

Он связал эту уязвимость с решением Украины в 1990-х годах отказаться от третьего по величине в мире ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада и РФ.

"Без ядерного оружия вы перестаёте быть часть клуба, на который другие боятся нападений. Вместо этого вы становитесь частью клуба, на который можно напасть", — пояснил украинский лидер.

Помимо этого, Зеленский рассказал о своем телефоном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Трамп в телефонном разговоре в субботу отметил, что Украина "очень хорошо справляется" со своей компанией с использованием дальнобойных дронов.

На вопрос, достаточно ли этого, чтобы Трамп твердо встал на сторону Украины, Зеленский ответил, что по его мнению, американский лидер по новому взглянул на войну.

"Президент Трамп хочет быть там, где царит успех. Это связано со многими факторами - не только с его личностью, но и с предстоящими выборами, с его статусом, с его верой в то, как можно положить конец этой войне", — резюмировал Зеленский.

Что важно знать

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 6 июля Россия совершила очередной комбинированный удар по Украине. Главной целью врага вновь стал Киев.

Согласно отчету Воздушных сил ВСУ, россияне этой ночью запустили по Украине более 400 целей. Среди них были в том числе баллистические ракеты, и на этот раз Украина не сбила ни одну из них.

Также мы писали, что по словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, европейские ЗРК SAMP/T способны сбивать баллистику не хуже, чем американские Patriot. Он подчеркнул, что Украине нужно сотрудничать с европейскими странами.