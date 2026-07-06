Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дача
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Саммит НАТО в Анкаре: основные темы, решения и ожидания для Украины

Саммит НАТО в Анкаре: основные темы, решения и ожидания для Украины

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 14:32
Саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля: какие темы будут обсуждаться, с кем встретится Зеленский
Кир Стармер, Джорджия Мелони, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Фридрих Мерц. Фото: PAP

7–8 июля в Анкаре состоится саммит НАТО, на который соберутся лидеры 32 стран-членов Альянса и государств-партнеров. Одной из главных тем станет дальнейшая поддержка Украины. Также ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

На месте работает съёмочная группа Новини.LIVE, которая будет освещать ключевые события, заявления мировых лидеров и решения саммита.

Зеленский и Трамп проведут встречу в Анкаре

Саммит проходит на фоне дискуссий об укреплении восточного фланга НАТО, наращивании оборонного производства и долгосрочной поддержке Украины. Союзники, как ожидается, обсудят выделение Киеву около 70 млрд евро помощи, а также возможность заложить аналогичный объем финансирования на следующий год. Кроме того, на полях саммита могут быть заключены новые контракты на производство вооружения.

Первый день саммита начнётся с Форума оборонной промышленности, где участники обсудят инновации, развитие сотрудничества в оборонной сфере и перспективы заключения новых контрактов. После этого запланировано совместное заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского. Вечером состоится заседание Совета Украина НАТО на уровне министров иностранных дел.

саміт НАТО
Сотрудники службы безопасности проходят по президентскому комплексу за день до начала саммита НАТО в Анкаре. Фото: Reuters/Stoyan Nenov

На следующий день главы государств и правительств проведут заседание Североатлантического совета, в ходе которого обсудят дальнейшую стратегию Альянса, укрепление коллективной обороны и реагирование на современные вызовы в сфере безопасности.

Читайте также:

Еще до начала основной программы генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет пресс-конференцию, на которой обозначит главные приоритеты саммита.

Среди ключевых тем встречи также будут подтверждение курса Альянса на сдерживание России как долгосрочной угрозы, увеличение оборонных расходов стран-членов НАТО, вопросы безопасности судоходства в стратегически важных регионах и развитие оборонной промышленности.

Саммит проходит при беспрецедентных мерах безопасности. Накануне турецкая полиция задержала более сотни участников акций протеста, организованных представителями Коммунистической партии Турции.

протести в Туреччині
Демонстранты протестуют перед саммитом НАТО в Анкаре, 5 июля 2026 года. Фото: Reuters/Efekan Akyuz

Ранее Зеленский в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил, что любые уступки Кремлю лишь дадут дополнительную мотивацию российской армии. Также он подтвердил, что планирует переговоры с Трампом.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что после встречи с Зеленским Трамп позвонит российскому диктатору Владимиру Путину. Также ожидается, что Трамп призовет союзников по НАТО увеличить расходы на оборону.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Саммит НАТО в Анкаре
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации