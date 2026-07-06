Саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля: какие темы будут обсуждаться, с кем встретится Зеленский

Кир Стармер, Джорджия Мелони, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Фридрих Мерц. Фото: PAP

7–8 июля в Анкаре состоится саммит НАТО, на который соберутся лидеры 32 стран-членов Альянса и государств-партнеров. Одной из главных тем станет дальнейшая поддержка Украины. Также ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

На месте работает съёмочная группа Новини.LIVE, которая будет освещать ключевые события, заявления мировых лидеров и решения саммита.

Зеленский и Трамп проведут встречу в Анкаре

Саммит проходит на фоне дискуссий об укреплении восточного фланга НАТО, наращивании оборонного производства и долгосрочной поддержке Украины. Союзники, как ожидается, обсудят выделение Киеву около 70 млрд евро помощи, а также возможность заложить аналогичный объем финансирования на следующий год. Кроме того, на полях саммита могут быть заключены новые контракты на производство вооружения.

Первый день саммита начнётся с Форума оборонной промышленности, где участники обсудят инновации, развитие сотрудничества в оборонной сфере и перспективы заключения новых контрактов. После этого запланировано совместное заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского. Вечером состоится заседание Совета Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел.

Сотрудники службы безопасности проходят по президентскому комплексу за день до начала саммита НАТО в Анкаре. Фото: Reuters/Stoyan Nenov

На следующий день главы государств и правительств проведут заседание Североатлантического совета, в ходе которого обсудят дальнейшую стратегию Альянса, укрепление коллективной обороны и реагирование на современные вызовы в сфере безопасности.

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Еще до начала основной программы генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет пресс-конференцию, на которой обозначит главные приоритеты саммита.

Среди ключевых тем встречи также будут подтверждение курса Альянса на сдерживание России как долгосрочной угрозы, увеличение оборонных расходов стран-членов НАТО, вопросы безопасности судоходства в стратегически важных регионах и развитие оборонной промышленности.

Саммит проходит при беспрецедентных мерах безопасности. Накануне турецкая полиция задержала более сотни участников акций протеста, организованных представителями Коммунистической партии Турции.

Демонстранты протестуют перед саммитом НАТО в Анкаре, 5 июля 2026 года. Фото: Reuters/Efekan Akyuz

Ранее Зеленский в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил, что любые уступки Кремлю лишь дадут дополнительную мотивацию российской армии. Также он подтвердил, что планирует переговоры с Трампом.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что после встречи с Зеленским Трамп позвонит российскому диктатору Владимиру Путину. Также ожидается, что Трамп призовет союзников по НАТО увеличить расходы на оборону.