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Головна Новини дня Саміт НАТО в Анкарі: головні теми, рішення та очікування для України

Саміт НАТО в Анкарі: головні теми, рішення та очікування для України

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 14:32
Саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня: які теми обговорять, з ким зустрінеться Зеленський
Кір Стармер, Джорджія Мелоні, Володимир Зеленський, Марк Рютте, Еммануель Макрон, Дональд Туск, Фрідріх Мерц. Фото: PAP

В Анкарі 7–8 липня відбудеться саміт НАТО, який збере лідерів 32 країн-членів Альянсу та держав-партнерів. Однією з головних тем стане подальша підтримка України. Також очікується зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

На місці працює знімальна група Новини.LIVE, яка висвітлюватиме ключові події, заяви світових лідерів та рішення саміту.

Зеленський та Трамп проведуть зутріч в Анкарі

Саміт проходить на тлі дискусій щодо посилення східного флангу НАТО, нарощування оборонного виробництва та довгострокової підтримки України. Союзники, як очікується, обговорять виділення Києву близько 70 млрд євро допомоги, а також можливість закласти аналогічний обсяг фінансування на наступний рік. Крім того, на полях саміту можуть бути укладені нові контракти на виробництво озброєння.

Перший день саміту розпочнеться з Форуму оборонної промисловості, де учасники обговорять інновації, розвиток співпраці в оборонній сфері та перспективи нових контрактів. Після цього запланована спільна заява генерального секретаря НАТО Марка Рютте та президента України Володимира Зеленського. Увечері відбудеться засідання Ради Україна  НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

саміт НАТО
Співробітники служби безпеки проходять президентським комплексом за день до початку саміту НАТО в Анкарі. Фото: Reuters/Stoyan Nenov

Другого дня глави держав і урядів проведуть засідання Північноатлантичної ради, під час якого обговорять подальшу стратегію Альянсу, зміцнення колективної оборони та реагування на сучасні безпекові виклики.

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Ще до початку основної програми генеральний секретар НАТО Марк Рютте проведе пресконференцію, на якій окреслить головні пріоритети саміту.

Серед ключових тем зустрічі також будуть підтвердження курсу Альянсу на стримування Росії як довгострокової загрози, збільшення оборонних витрат країн-членів НАТО, питання безпеки судноплавства у стратегічно важливих регіонах та розвиток оборонної промисловості.

Саміт проходить за безпрецедентних заходів безпеки. Напередодні турецька поліція затримала понад сотню учасників акцій протесту, організованих представниками Комуністичної партії Туреччини.

протести в Туреччині
Демонстранти протестують перед самітом НАТО в Анкарі, 5 липня 2026 року. Фото: Reuters/Efekan Akyuz

Раніше Зеленський у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив, що будь-які поступки Кремлю лише дадуть додаткову мотивацію російській армії. Також він підтвердив, що планує переговори з Трампом.

Також Новини.LIVE писали, що після зустрічі з Зеленським Трамп зателефонує російському диктатору Володимиру Путіну. Також очікується, що Трамп закличе союзників по НАТО збільшити видатки на оборону.

Володимир Зеленський Дональд Трамп Саміт НАТО в Анкарі
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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