В Естонії пояснили, чому НАТО має змиритися з падінням українських дронів

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна. Фото: Siim Lõvi /ERR

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що випадки падіння українських безпілотників на території країн НАТО, якщо вони збились з курсу, це нормально. За його словами, це виправдана ціна за успішні удари по військовій та енергетичній інфраструктурі Росії.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Маргус Тсахкна сказав в інтерв'ю Financial Times.

Падіння українських дронів на території НАТО

Тсакна сказав, що в Естонії не приховують занепокоєння через подібні інциденти, однак вони не впливають на підтримку України.

"Ми не в захваті від того, що це відбувається. Але ми не кажемо Україні припинити такі удари. Вони б'ють по життєво важливій артерії Путіна", — наголосив міністр.

Також він відкинув звинувачення Москви про нібито участь країн Балтії в організації атак по російській території або наданні свого повітряного простору для таких операцій.

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Тсахкна назвав ці заяви Кремля безпідставними та такими, що свідчать про дедалі більшу нервозність російського керівництва.

За його словами, за останні кілька місяців риторика в оточенні Володимира Путіна помітно змінилася. Міністр пов'язує це насамперед із погіршенням економічної ситуації в Росії, спричиненої українськими ударами по стратегічних об'єктах у глибокому тилу.

Глава МЗС Естонії високо оцінив ефективність української кампанії далекобійних атак. Він зазначив, що особливе занепокоєння Кремля викликає безпека експорту нафти через Балтійський регіон, адже значна частина російських поставок проходить через вузьку Фінську затоку.

Водночас Тсахкна застеріг від передчасних висновків щодо готовності Росії до переговорів. На його думку, більш імовірно, що Кремль і надалі продовжуватиме свою нинішню стратегію, попри її негативні наслідки.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, РФ відчуває нестачу пального через удари по НПЗ. За його словами, Україна відповідає атаками на військові і паливні об’єкти країни-терористки.

Водночас президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його країна жорстко відповість Росії за обстріл будинку в Галаці. Очільник держави назвав цей інцидент найсерйознішим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.