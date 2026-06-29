Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Глава МИД Эстонии: НАТО должно смириться с падением украинских дронов

Глава МИД Эстонии: НАТО должно смириться с падением украинских дронов

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 12:30
В Эстонии объяснили, почему НАТО должно смириться с падением украинских дронов
Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна. Фото: Siim Lõvi /ERR

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что случаи падения украинских беспилотников на территории стран НАТО, если они сбились с курса, — это нормально. По его словам, это оправданная цена за успешные удары по военной и энергетической инфраструктуре России.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Маргус Тсахкна сказал в интервью Financial Times.

Падение украинских дронов на территории НАТО

Цакна сказал, что в Эстонии не скрывают обеспокоенности из-за подобных инцидентов, однако они не влияют на поддержку Украины.

"Мы не в восторге от того, что это происходит. Но мы не говорим Украине прекратить такие удары. Они бьют по жизненно важной артерии Путина", — подчеркнул министр.

Также он отверг обвинения Москвы в якобы участии стран Балтии в организации атак на российскую территорию или предоставлении своего воздушного пространства для таких операций.

Читайте также:

Цахкна назвал эти заявления Кремля безосновательными и свидетельствующими о растущей нервозности российского руководства.

По его словам, за последние несколько месяцев риторика в окружении Владимира Путина заметно изменилась. Министр связывает это прежде всего с ухудшением экономической ситуации в России, вызванной украинскими ударами по стратегическим объектам в глубоком тылу.

Глава МИД Эстонии высоко оценил эффективность украинской кампании дальнобойных атак. Он отметил, что особую обеспокоенность у Кремля вызывает безопасность экспорта нефти через Балтийский регион, ведь значительная часть российских поставок проходит через узкий Финский залив.

В то же время Цахкна предостерег от преждевременных выводов относительно готовности России к переговорам. По его мнению, более вероятно, что Кремль и в дальнейшем будет придерживаться своей нынешней стратегии, несмотря на ее негативные последствия.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, РФ испытывает нехватку топлива из-за ударов по НПЗ. По его словам, Украина отвечает атаками на военные и топливные объекты страны-террористки.

В то же время президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна жестко ответит России за обстрел дома в Галаце. Глава государства назвал этот инцидент самым серьезным с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

НАТО Эстония дроны
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации