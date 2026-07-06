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Главная Новости дня Саммит в Анкаре: Рютте призвал партнеров дать Украине ПВО и оценил ВСУ

Саммит в Анкаре: Рютте призвал партнеров дать Украине ПВО и оценил ВСУ

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 18:55
Марк Рютте о ракетах-перехватчиках и производстве оружия для Украины
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

В связи с ограниченными запасами средств ПВО в странах Альянса НАТО совместно с Украиной разворачивает инициативы по увеличению производства ракет-перехватчиков. В настоящее время Соединенные Штаты выполняют свои обязательства в рамках программы PURL, а союзники должны непрерывно поддерживать Киев ресурсами.

Об этом во время брифинга в Анкаре сообщил генеральный секретарь Марк Рютте, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Марк Рютте высказался по поводу проблем с поставками ракет Patriot и похвалил героизм ВСУ

Одним из центральных вопросов повестки дня саммита НАТО, который стартует в Анкаре, станет усиление военной помощи Киеву. Во время брифинга генеральный секретарь Альянса Марк Рютте подчеркнул, что украинцы меняют динамику на поле боя благодаря своей изобретательности, преданности и отваге. В то же время глава организации обратил внимание на острую необходимость укрепления систем противовоздушной обороны на фоне регулярных атак со стороны Российской Федерации.

«Им нужна наша постоянная поддержка, особенно когда речь идет о ПВО. Россия продолжает атаки беспилотников и ракет по украинским городам, и только прошлой ночью произошла еще одна ужасная атака. Поэтому, пока Украина продолжает защищать свой суверенитет, союзники и партнеры по НАТО должны и дальше обеспечивать, чтобы она получала то, что ей нужно. Все союзники должны внести свой вклад, чтобы наша поддержка Украины продолжала поступать», — заявил глава НАТО.

Марк Рютте также высказался по поводу проблемы исчерпания запасов ракет-перехватчиков в государствах-членах НАТО. Для преодоления этого дефицита Альянс совместно с Украиной работает над существенным расширением их производства. Рютте сообщил, что Соединённые Штаты Америки в настоящее время делают всё возможное для выполнения своих обязательств в рамках программы PURL, касающихся передачи перехватчиков.

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«Поэтому нам нужно обеспечить производство большего количества. Украина тоже работает над этим. Это не даст немедленных результатов, но вы видите, что они могут сделать с помощью НАТО, партнеров, союзников, чтобы производить больше перехватчиков», — пояснил чиновник.

Кроме того, глава Альянса отметил, что Канада и европейские страны сейчас вкладывают значительные средства в военно-промышленный комплекс и увеличивают оборонные бюджеты, поскольку угрозы со стороны Москвы остаются вполне реальными.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, Россия в очередной раз нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Больше всего от атаки пострадали столица и Киевская область.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что россияне стали по-другому атаковать Украину. В частности, российские войска перемещают противокорабельные ракетные комплексы ближе к северным границам Украины, чтобы максимально сократить время подлета к целям и лишить гражданское население и силы ПВО времени на реакцию.

В Воздушных силах также подчеркивали, что Украине пока сложно отражать баллистические атаки из-за нехватки ракет и систем Patriot. Однако некоторые эксперты считают, что высокую эффективность демонстрируют и европейские ЗРК SAMP/T, способные перехватывать баллистические ракеты наравне с системами Patriot.

В кулуарах саммита 8 июля ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Помимо вопросов безопасности, Киев также отдельно будет работать над согласованием многомиллиардной поддержки, в частности попытается убедить союзников согласовать с Италией финансовую помощь в размере 70 миллиардов долларов.

НАТО ПВО Саммит НАТО в Анкаре
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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