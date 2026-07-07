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Главная Новости дня Зеленский: Трамп сказал, что Украина "очень хорошо справляется"

Зеленский: Трамп сказал, что Украина "очень хорошо справляется"

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 02:01
Трамп сказал Зеленскому, что Украине очень хорошо справляется
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп во время субботнего разговора сказал, что Украина "очень хорошо справляется". Речь идет о кампании дроновых атак вглубь территории РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью главы государства изданию Financial Times.

Что известно о разговоре Зеленского и Трампа

На вопрос, достаточно ли вышеописанное для того, чтобы Трамп твердо стал на сторону Украины, Зеленский ответил, что, по его мнению, американской лидер по-новому взглянул на войну.

"Президент Трамп хочет быть там, где царит успех. Это связано со многими факторами — не только с его личностью, но и с предстоящими выборами, с его статусом, с его верой в то, как можно положить конец этой войне", — сказал президент.

В то же время Зеленский указал на усиление ударов в том числе и России, отметив, что Украина имеет критическую уязвимость в противовоздушной обороне.

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Он анонсировал, что встретится с Трампом и другими лидерами НАТО в Турции, где попытается убедить их направить больше систем ПВО — даже тех, кто вряд ли их передаст.

Президент также добавил, что будет добиваться от стран НАТО помощи Украине в производстве собственных систем ПВО.

Как сообщает Новини.LIVE, в этом же интервью Зеленский сказала что решающая фаза войны сместилась с суши и моря в воздух. Теперь "битва в небе" определит исход боевых действий.

Также мы писали, что на саммите НАТО для Украины главными темами будут дефицит ракет для Patriot и согласование многомиллиардной поддержки.

Владимир Зеленский Дональд Трамп дроны
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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