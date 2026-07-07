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Главная Новости дня Рютте: Трамп убедил производителей изготавливать больше ракет для Patriot

Рютте: Трамп убедил производителей изготавливать больше ракет для Patriot

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 01:16
Рютте заявил, что Трамп убедил производителей делать больше ракет для систем Patriot
Марк Рютте и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп переубедил производителей выпускать больше ракет для систем ПВО Patriot. По его словам, производители взяли на себя это обязательство.

Об этом Рютте сказал во время своей пресс-конференции 6 июля, передает Новини.LIVE.

Что сказал Рютте о производстве ракет для Patriot

В ходе выступление генсек НАТО прокомментировал вопрос с дефицитом ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot. Он отметил, что союзники обсуждают расширения их производства, и произошло это после встречи с Трампом.

"Американский президент активно подталкивает американские оборонные компании к увеличению производства. И они взяли на себя такое обязательство во время известных встреч, которые он провел в Белом доме. Поэтому, если это может помочь, то, возможно, поможет. Но в конечном счете это двусторонние решения", — сказал Рютте.

Он также добавил, что проблема с возможностями оборонной промышленности есть не только в Европе, но и непосредственно в США.

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Как сообщали Новини.LIVE, дефицит ракет для Patriot и согласование многомиллиардной поддержки станут ключевыми темами для украинской делегации на саммите НАТО в Турции. В частности, президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить поставки ракет РАС-3 и встретится с Трампом.

Также мы писали, что по словам Зеленского, сейчас война перешла в воздушное противостояние. По его словам, битва в небе решит исход этой войны.

Дональд Трамп Марк Рютте Patriot
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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