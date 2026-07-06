Рютте о ночной атаке РФ — это свидетельство отчаяния Путина

Рютте: массированные атаки РФ свидетельствуют об отчаянии Путина
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Дата публикации 6 июля 2026 17:15
Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что очередная массированная российская атака на украинские города свидетельствует об отчаянии Кремля, а не о его силе. По его словам, Россия не сможет победить в войне, нападая на гражданское население.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Марк Рютте заявил во время пресс-конференции в Брюсселе 6 июля.
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