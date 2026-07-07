Рютте заявив, що Трамп переконав виробників виготовляти більше ракет для систем Patriot

Марк Рютте та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп переконав виробників збільшити випуск ракет для систем ППО Patriot. За його словами, виробники взяли на себе це зобов’язання.

Про це Рютте сказав під час своєї пресконференції 6 липня, передає Новини.LIVE.

Що сказав Рютте про виробництво ракет для Patriot

Під час виступу генсек НАТО прокоментував питання щодо дефіциту ракет-перехоплювачів PAC-3 для Patriot. Він зазначив, що союзники обговорюють розширення їхнього виробництва, і це сталося після зустрічі з Трампом.

"Американський президент активно підштовхує американські оборонні компанії до збільшення виробництва. І вони взяли на себе таке зобов’язання під час відомих зустрічей, які він провів у Білому домі. Тому, якщо це може допомогти, то, можливо, допоможе. Але в кінцевому рахунку це двосторонні рішення", — сказав Рютте.

Він також додав, що проблема з можливостями оборонної промисловості існує не лише в Європі, а й безпосередньо в США.

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