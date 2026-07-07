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Головна Новини дня Зеленський пояснив, чому Путін напав на Україну

Зеленський пояснив, чому Путін напав на Україну

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 02:41
Зеленський вважає, що Путін напав на Україну через те, що Київ не має ядерної зброї
Володимир Путін. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Володимир Зеленський заявив, що на початку повномасштабної війни Україна не мала можливості збивати балістичні ракети. Також він вважає, що диктатор РФ Володимир Путін наважився напасти на нашу країну через відсутність ядерної зброї.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю Financial Times, передає Новини.LIVE.

Чому Путін наважився напасти на Україну

Під час бесіди Зеленський сказав, що коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення у 2022 році, Україна не змогла перехопити велику кількість балістичних ракет. Причиною цього стало те, що програми протиракетної оборони радянської епохи залишалися під контролем Москви.

"Ми не були готові", — додав він.

Зеленський пов’язав цю стратегічну вразливість із рішенням України в 1990-х роках відмовитися від третього за величиною у світі ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки з боку Заходу та Росії.

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"Без ядерної зброї ви перестаєте бути частиною клубу, на який інші бояться напасти. Натомість ви стаєте частиною клубу, на який можна напасти", — підсумував президент.

Як повідомляли Новини.LIVE, у цьому ж інтерв’ю Зеленський заявив, що вирішальна фаза війни РФ проти України перемістилася з суші та моря в повітря. Тому результат цього протистояння вирішить битва в небі.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп під час розмови із Зеленським 4 липня сказав йому, що Україна дуже добре справляється зі своєю дроновою кампанією, завдаючи ударів по РФ.

Володимир Зеленський володимир путін ядерна зброя
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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