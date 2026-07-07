Зеленський заявив, що Україна вразлива у сфері ППО

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що здатність України виробляти та застосовувати дрони суттєво змінила хід війни. Однак є фактор, у якому наша країна вразлива.



Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю глави держави для Financial Times.

Що сказав президент про взаємність України

За словами Зеленського, здатність України виробляти та застосовувати дрони дозволила Києву завдавати ударів по військових та енергетичних об’єктах у дедалі віддаленіших районах РФ, тим самим послаблюючи військову машину Москви.

Однак глава держави згадав одну критично важливу вразливість, яка ще може визначити результат війни. Це протиповітряна оборона.

"Залишається лише одна невідома. На жаль, це протибалістична оборона. Це головна слабкість (України — Ред.) у ядерному рівнянні", — сказав президент.

FT зазначає, що Україна має у своєму розпорядженні американські комплекси Patriot і французькі SAMP/T, які здатні перехоплювати російські балістичні ракети. Однак їх вкрай мало.

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Так, під час атаки РФ у ніч на 6 липня Україні не вдалося перехопити жодну з 29 балістичних ракет.

За словами Зеленського, ракети-перехоплювачі Pac-3 для Patriot надходять іноді «буквально за день до масованої атаки».

Як повідомляли Новини.LIVE, у цьому ж інтерв’ю Зеленський сказав, що вирішальна фаза війни перемістилася з суші та моря в повітря. Тому "битва в небі" визначить результат війни.

Також ми писали, що, за словами генсека НАТО Марко Рютте, президент СШАДональд Трамп зміг переконати оборонні компанії розширити виробництво ракет для Patriot.