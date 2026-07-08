Зеленский встретился с фон дер Ляйен и премьер-министром Болгарии — евроинтеграция, Drone Deal и энергетика

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Президент Украины Владимир Зеленский провел сразу две важные международные встречи — с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. В ходе переговоров стороны обсудили евроинтеграцию Украины, энергетическую безопасность, сотрудничество в сфере обороны и подготовку к предстоящей зиме.

Об этом президент сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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