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Главная Новости дня Зеленский обсудил с лидерами ЕС вопросы евроинтеграции, энергетики и Drone Deal

Зеленский обсудил с лидерами ЕС вопросы евроинтеграции, энергетики и Drone Deal

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 16:11
Зеленский встретился с фон дер Ляйен и премьер-министром Болгарии — евроинтеграция, Drone Deal и энергетика
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский провел сразу две важные международные встречи — с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. В ходе переговоров стороны обсудили евроинтеграцию Украины, энергетическую безопасность, сотрудничество в сфере обороны и подготовку к предстоящей зиме.

Об этом президент сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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