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Головна Новини дня Зеленський обговорив із лідерами ЄС євроінтеграцію, енергетику та Drone Deal

Зеленський обговорив із лідерами ЄС євроінтеграцію, енергетику та Drone Deal

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 16:11
Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн і прем'єром Болгарії — євроінтеграція, Drone Deal та енергетика
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський провів одразу дві важливі міжнародні зустрічі — із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Болгарії Руменом Радевим. Під час переговорів сторони обговорили євроінтеграцію України, енергетичну безпеку, співпрацю у сфері оборони та підготовку до наступної зими.

Про це президент заявив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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