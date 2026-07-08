Зеленський прокоментував зустріч із Трампом — говорили про ППО, мир і дипломатію

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч із президентом США Дональдом Трампом та його командою. За словами глави держави, сторони обговорили питання посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля та кроки, які можуть допомогти наблизити завершення війни.

Про це президент повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Результати зустрічі Зеленського й Трампа

Зеленський подякував американській стороні за підтримку та окремо відзначив увагу до зміцнення української ППО.

"Вдячний за важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів", — зазначив президент.

Також сторони обговорили низку ідей, які, за словами Зеленського, здатні зміцнити позиції України та наблизити справедливий мир. Президент висловив сподівання, що українська та американська команди найближчим часом перейдуть до практичної реалізації всіх домовленостей, яких вдалося досягти під час переговорів.

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Окрему увагу співрозмовники приділили дипломатичному напрямку. Зеленський наголосив, що Україна продовжує працювати над тим, щоб дипломатичні механізми дали реальний результат.

"Продовжимо продуктивно працювати, щоб це сталося", — підсумував глава держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дональд Трамп заявив, що США готові запропонувати Україні гарантії безпеки "для порятунку життів". Крім того, він зазначив, що Кремль відчуває серйозний міжнародний тиск.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що прагне якнайшвидшого завершення війни Росії проти України та підтримує дипломатичний шлях врегулювання конфлікту.